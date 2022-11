Estée Lauder betaalt 2,3 miljard voor Amerikaans modemerk Tom Ford

Voor de gemiddelde consument mag het najaar van 2022 misschien een slecht moment zijn voor grote aankopen, maar in de wereld van uitzonderlijke luxe lijkt van bezorgdheid nog weinig sprake. Deze woensdag kondigde cosmeticagigant Estée Lauder de grootste overname in de bedrijfsgeschiedenis aan. Het Amerikaanse concern neemt modehuis Tom Ford over.

Estée Lauder betaalt 2,3 miljard dollar (omgerekend 2,2 miljard euro) voor de aandelen van de eveneens Amerikaanse brillen- en modeontwerper. De overname moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond, mits toezichthouders ermee instemmen.

De miljardenaankoop komt op een moment dat de economische vooruitzichten wereldwijd verslechteren. Bij de meeste fabrikanten van consumptiegoederen en winkelketens is dat reden tot ongerustheid, maar grote luxebedrijven hebben nog amper last van een economische omslag.

Allerrijksten

Het Franse Kering, eigenaar van Gucci, liet vorige maand bijvoorbeeld weten dat de omzet in het derde kwartaal met bijna een kwart was gestegen. Bij concurrent LVMH (Louis Vuitton) was dat 28 procent. Estée Lauder kromp de afgelopen maanden wel, maar niet door recessie. De omzet viel terug door ongunstige wisselkoerseffecten en anticoronamaatregelen in China, een belangrijke markt.

Eenzelfde patroon werd ook in vorige crises zichtbaar: luxe blijkt vrij goed bestand tegen economisch ontij. Dat komt vooral door de klantengroep: bedrijven zoals Kering, LVMH en Tom Ford verkopen vooral aan de allerrijkste consumenten op aarde, en die kunnen als de economie verslechtert hun uitgavepatroon langer in stand houden dan de meeste consumenten.

Duizendpoot

De aankoop van Tom Ford komt amper anderhalf jaar na de vorige miljardenovername van Estée Lauder (17,7 miljard dollar omzet). In februari 2021 betaalde de eigenaar van cosmeticamerken zoals Clinique en MAC al 1,1 miljard dollar voor een meerderheidsbelang in Deciem, een Canadese fabrikant voor huidverzorgingsproducten.

Het bedrijf neemt modehuis Tom Ford nu over van de oprichter en naamgever, die het in 2005 begon en nog veel aandelen bezat. De nu 61-jarige Ford staat te boek als een duizendpoot: hij was eerder dé creatieve kracht bij modehuizen Yves Saint Laurent en Gucci. Daarnaast is Ford een groot kunstverzamelaar en bracht hij twee speelfilms uit: A Single Man in 2009 en Nocturnal Animals in 2015.

Met de overname van woensdag troeft Estée Lauder een andere grote verkoper van luxegoederen af: twee weken geleden ging het verhaal dat juist de Franse gigant Kering op koers lag om Tom Ford over te nemen.

Tom Ford en Estée Lauder hadden al een nauwe band: de cosmeticaproducent vervaardigde onder licentie al de luchtjes die onder de naam van de modeontwerper werden verkocht. Door de overname krijgt Estée Lauder er nu een activiteit bij waarin het minder bedreven is: brillen, tassen en kleding. Wel kan het daarbij nog een jaar leunen op de kennis van de oprichter: Tom Ford heeft toegezegd tot eind 2023 bij zijn bedrijf betrokken te blijven.