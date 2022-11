Doodstraf voor drie Iraanse demonstranten

In Iran is de doodstraf uitgesproken tegen drie „oproerkraaiers” die hebben geprotesteerd tegen het Iraanse regime. Dat melden Iraanse staatsmedia woensdag. Daarmee heeft Iran in drie dagen tijd vier demonstranten de doodstraf opgelegd. De ter dood veroordeelden, die niet worden geïdentificeerd, zouden hebben „samengespannen om een misdaad tegen de nationale veiligheid te plegen”. Het is onduidelijk wat voor misdaden daar precies mee worden bedoeld. Nog zeker twintig mensen lopen het risico om de doodstraf te krijgen, aldus de mensenrechtengroep Iran Human Rights.

Zondag had de rechtbank in Teheran al een persoon ter dood veroordeeld voor onder meer het in brand steken van een overheidsgebouw en „het zijn van een vijand van God en voor corruptie op aarde”. Vijf andere verdachten werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf tot tien jaar wegens „samenscholing en samenzwering om misdrijven tegen de nationale veiligheid te plegen en de openbare orde te verstoren”. Maandag maakten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bekend extra sancties tegen Iran in te stellen, als reactie op de gewelddadige manier waarop het Iraanse regime de protesten onderdrukt.

De felle protesten in Iran begonnen na de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw Mahsa Amini in september. Amini werd door de zedenpolitie in Teheran opgepakt omdat ze haar hoofddoek volgens hen niet strak genoeg om had. Na de gewelddadige arrestatie belandde de vrouw in een coma en overleed ze drie dagen later. Sindsdien zijn duizenden inwoners in Iran de straat opgegaan om de protesteren tegen het gewelddadige regime.

Sinds het begin van de demonstraties zijn tot nu toe zo’n 340 mensen overleden en al meer dan tweeduizend mensen aangeklaagd. Eerder deze maanden stemden 272 van de 290 Iraanse wetgevers voor de invoering van de doodstraf bij ernstige misdaden tegen de staat. Mensenrechtenorganisaties vrezen een golf van executies nu leiders middels de doodstraf proberen een einde te maken aan de nationale protesten.