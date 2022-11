Deelstaatverkiezingen in Berlijn moeten over wegens chaos bij stembureaus

Inwoners van Berlijn moeten binnen 90 dagen opnieuw naar de stembus om een deelstaatparlement te kiezen. Op de verkiezingen van 26 september 2021 ontstond bij vele kieslokalen een dusdanige chaos dat de rechter woensdagochtend oordeelde dat de uitslag „ongeldig” moet worden verklaard en de verkiezingen geheel opnieuw moeten worden gehouden.

Niet eerder in de geschiedenis van de Bondsrepubliek moesten deelstaatverkiezingen worden overgedaan. Ook de stadsdeelverkiezingen, die eveneens op 26 september vorig jaar werden gehouden, moeten geheel opnieuw, bepaalde het Constitutionele Hof.

De nieuwe verkiezingen vinden vermoedelijk op 12 februari plaats. Berlijn wordt nu geregeerd door een regering van SPD, Groenen en Die Linke. Het is goed mogelijk dat de verhoudingen bij de nieuwe stembusgang veranderen – SPD en Groenen worstelen op landelijk niveau met de energiecrisis en maken zich niet onverdeeld populair. De huidige burgemeester Franziska Giffey (SPD) is daardoor haar positie niet zeker. De senaat van Berlijn, zoals de deelstaatregering wordt genoemd, was dan ook tegen geheel nieuwe verkiezingen en pleitte voor een herhaling in maar een aantal Berlijnse kiesdistricten.

Op dezelfde dag, 26 september 2021, werd ook de nieuwe Bondsdag gekozen, in Berlijn onder even moeizame omstandigheden. De Bondsdag besloot vorige week dat ook die verkiezingen in 327 van 2.256 Berlijnse kiesdistricten over moet. Daar moet de hoogste bestuursrechter in Karlsruhe nog over oordelen.

Marathon op dezelfde dag

De landelijke stoplicht-coalitie van SPD, Groenen en FDP daalt in populariteit, en nieuwe verkiezingen in Berlijn zou ook in de Bondsdag zetels kunnen kosten.

De chaos bij de kieslokalen ontstond onder meer omdat op de dag van de verkiezingen ook de marathon in de stad werd gelopen. In veel stemlokalen raakten de stembiljetten in de loop van de dag op, en vanwege de afgezette straten konden die niet worden aangevuld. Stembureauleden kopieerden blanco stembiljetten om het tekort op te lossen, die later ongeldig werden verklaard. Door de lange rijen bleven sommige stemlokalen na 18.00 uur open, ook toen de eerste prognoses al bekend werden, elders werden wachtenden naar huis gestuurd.

De CDU, zowel in de Berlijnse senaat als ook in de Bondsdag in de oppositie, eist het aftreden van de voor de verkiezingen verantwoordelijke senator, Andreas Geisel (SPD). De christendemocraten hopen bij een tweede stembusgangang een beter resultaat te halen dan in 2021.