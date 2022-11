De ontknoping van het MH17-proces

Morgen is de grote uitspraak in de MH17-rechtszaak. Bij de vliegramp kwamen 196 Nederlanders om het leven. Vier verdachten staan terecht voor het neerhalen van het vliegtuig: drie Russen en een Oekraïner. Het Openbaar Ministerie eist levenslang maar de verdachten zullen niet in de rechtbank verschijnen én niet snel achter tralies belanden, vertelt verslaggever Steven Derix. Hoe kan dat? En wat is de waarde van deze uitspraak?