Het populairste kunstwerk in Museum Voorlinden zal Swimming Pool zijn van Leandro Erlich. Rimpelend water. Stalen trappetje. Het is een zwembad. Kijk erin, dan zie je onder het water soms iemand staan. Op de bodem van de kuip kijk ik een aantal meters omhoog door wat slechts een laagje water blijkt te zijn. Humor, maar mij snoert het de keel, want ik denk: nu zie ik wat Eurydice zag. Zij van Orpheus, ja. Hij kwam haar in de onderwereld oppikken – hij voorop, zij achter ’m aan – maar hij mocht niet omkijken. Wat hij natuurlijk wel deed en toen was hij haar voorgoed kwijt. En Eurydice? In Leandro Erlichs kale kuip zie ik haar kant van het verhaal. Eurydice kijkt omhoog door de golfjes van de Styx en ziet Orpheus. Hij is niks, een blubberende vlek. Ik klim naar boven, kijk door het water naar beneden. Het zicht is hier veel beter, voor Orpheus is Eurydices schim reëel. En dat klopt, in hem leeft haar herinnering. Maar zij? Zij doolt door de onderwereld en die is leeg. Wat is leeg? Dat er niets groeit. De hel zijn niet de anderen, de hel is dat er geen natuur is.

Natuur is leven, geen natuur is dood. Natuur is alles.

Leandro Erlich, Swimming Pool (2016). Foto Erik van Zuylen

Toevallig ondersteunt Museum Voorlinden dezer dagen die gedachte met de magnifieke kunst van Giuseppe Penone. Hij werkt met de natuur. Niet dat hij die imiteert, hij zoekt waar de natuur ’m uitnodigt en dan zint hij op een antwoord. Met een laagje goud voorziet hij een door de bliksem getroffen boom van een blijvende flits. Hij ‘schildert’ met duizenden doorntjes en in een mud aardappelen verstoppen zich exemplaren met menselijke trekken. De expositie wervelt rond een grote zaal met wanden van boomschors, althans de afdruk daarvan in nat leer. In een geul stroomt hars, wit marmer bedekt de vloer. De suppoost loopt op zijn sokken. „Moet niet, mag wel”, zegt hij. Ik trek mijn schoenen uit. Onder mijn kousenvoeten komt het marmer tot leven, Penone laat er wortels woelen. Het is prachtig, maar de schoonheid lijkt bijzaak. Het gaat om kracht.

Na Penone verlang ik naar ongegeneerd besef van de schoonheid van de natuur. In het Amsterdamse Huis Marseille krijg ik mijn zin met de foto’s van Jochen Lempert. Vol verbazing over wat de natuur hem aanbiedt speurt deze fotograaf-bioloog naar een randje licht om een klimop; naar een bij bij een bloem; naar een blad waar de herfst op tekeerging. Alles in zacht, haarscherp zwart-wit. Sentiment is er niet bij, Lempert mikt op het verrukte ontploffinkje in je hersenen dat de natuur veroorzaakt – op wat Eurydice moet missen en met haar alle schimmen, dolend in het grote niets. Haar lijden is onbevattelijk. Maar op de bodem van het zwembad in Voorlinden kom je er, als je het toelaat, in de buurt.

