Alsof er niets is veranderd, dacht ik toen ik de column van Aleid Truijens dinsdag in de Volkskrant had gelezen. Zij signaleerde de problemen op het Gerrit Komrijcollege in Winterswijk, waar onenigheid is ontstaan over de aanleg van een tweede regenboogtrap in het gebouw.

De eerste regenboogtrap verrees in juni van dit jaar in deze naar Komrij vernoemde school; Komrij werd in 1944 in Winterswijk geboren. Over de trappen verdeeld vielen de regels te lezen: Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn. Winterswijk is een zogeheten regenbooggemeente en heeft een homoseksuele burgemeester. Er is geen school in Nederland waar zo’n regenboogtrap beter past dan in een school die naar Komrij is genoemd. Komrij heeft immers zijn seksuele geaardheid na zijn jeugd altijd met veel zelfbewustheid uitgedragen.

Maar anno 2022 zijn ze in Winterswijk nog niet helemaal gewend aan de regenboogsymboliek. Een groot deel van de leerlingen nam juist níét de regenboogtrap maar een andere, in neutrale kleuren geschilderde trap. Was het de angst voor pesterijen of was het hun eigen afkeer? Hoe het ook zij, de school besloot ook die andere trap de kleuren van de regenboog te geven.

Een van de ouders protesteerde met een petitie („Geef ons de neutrale trap terug”) die snel ruim vierhonderd handtekeningen verwierf. Zou Komrij nog wel naar zo’n school vernoemd willen worden? Helaas heeft hij het niet meer voor het zeggen.

Mijn gedachten gingen terug naar de jaren zeventig toen de discriminatie van homoseksuelen steeds luider aangevochten werd. De regenboogvlag als symbool van de homobeweging dateert uit die jaren en werd daarna ook door andere seksuele minderheden overgenomen.

Ik maakte in die jaren kennis met een iets jongere collega, ook een sportverslaggever die ik af en toe op toernooien ontmoette. We leerden elkaar beter kennen op Wimbledon, waar je als verslaggever twee weken lang met elkaar optrekt. Je maakte er lange dagen die je afsloot met een etentje bij een Indiër in het centrum van Londen. We deelden een aantal interesses buiten de sport, vooral politiek en literatuur. Over ons privéleven praatten we zelden. Hij wist dat ik een gezin had en ik wist dat hij nog bij zijn ouders woonde.

„Ik moet je iets vertellen”, zei hij op een avond. Hij legde uit dat hij homo was, dat vrijwel niemand het wist, en zeker zijn ouders niet. Hij raakte in tranen. Hij was ten einde raad, omdat hij ervan overtuigd was dat hem in zijn omgeving alleen maar onbegrip en afwijzing te wachten stond als hij uit de kast kwam. Ik probeerde hem gerust te stellen, tevergeefs.

Ik woonde toen in het noorden van Nederland, hij in het westen en we zagen elkaar nauwelijks meer. Hij schreef me dat hij langs zou komen als hij in Friesland op vakantie was. Maar hij kwam niet. Op een dag kreeg ik bericht dat hij in een Fries meer was verdronken.

Het was een warme zomerdag toen hij begraven werd in aanwezigheid van veel familie en collega’s. Over zijn persoonlijke problemen werd niet gesproken, ik heb nooit geweten wie nog meer daarvan op de hoogte was.

Toen Gerrit Komrij als 22-jarige thuis vertelde dat hij homoseksueel was, keek zijn vader hem verbijsterd aan en nam hem mee naar de huisarts. Had mijn collega maar de durf van Komrij gehad.