D66 wil dat OM politieke partijen kan verbieden

D66 wil dat het Openbaar Ministerie ook politieke partijen kan verbieden. Jan Paternotte, fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer, bevestigt dat woensdag op Twitter na berichtgeving door de NOS. „De democratische rechtsstaat is ons meest kostbare bezit. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Het OM kan aan de hand van artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek een verzoek bij de rechter indienen om een organisatie te verbieden „waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde”. Rechters hebben op grond van die regel bijvoorbeeld eerder motorclubs verboden, maar volgens de NOS en de Volkskrant zijn politieke partijen uitgezonderd van de wet.

Het kabinet komt naar verwachting eind dit jaar met een nieuwe Wet op de Politieke Partijen waarin ook de mogelijkheid van een verbod staat, maar Paternotte wil daar niet op wachten, zegt hij tegen de NOS. „Dat duurt nog wel anderhalf jaar, terwijl we zien dat de radicalisering bij sommige partijen in Nederland hard gaat.”

Recente uitspraken van leden van Forum voor Democratie zijn de aanleiding voor het voorstel, zegt Paternotte tegen de NOS. Begin deze week kwam de partij opnieuw in het nieuws nadat Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren in een interview zei dat hij hoopt op een „een revolutionaire beweging” die zou moeten optrekken naar het parlement.

