Cadeau voor Duitse 18-jarigen: cultuurpas ter waarde van 200 euro

Iedereen in Duitsland die volgend jaar achttien wordt, krijgt van de ministers van Cultuur Claudia Roth (Groenen) en Financiën Christian Lindner (FDP) een cadeau: een tegoedbon van 200 euro om aan kunst te besteden. De tieners kunnen de bon twee jaar lang inleveren voor concert-, theater- en museumkaarten, maar ook voor boeken en vinyl.

Het idee is dat met de tegoedbon het mes aan twee kanten snijdt. Het moet achttienjarigen een zetje geven om na de pandemiejaren buitenshuis en „live” iets cultureels te beleven. Tegelijkertijd moet het bioscopen, concertzalen en theaters helpen een nieuw publiek te vinden. Want die kampen sinds de pandemie nog altijd met een „dramatisch” verlies aan publiek, aldus het ministerie van cultuur.

100 miljoen

Ongeveer 750.000 jongeren zullen komend jaar achttien worden. Voor de ‘KulturPass’ wordt 100 miljoen euro op de begroting uitgetrokken. De totale Duitse kunst- en cultuurbegroting voor 2023 bedraagt 2,4 miljard euro.

Hoe de pas precies moet gaan werken is nog wat onduidelijk. Het idee is om aanbieders op een platform, een website of een app, hun concert- of museumkaartjes te laten promoten. Alleen „lokale aanbieders” mogen zich registreren – het budget mag niet ten goede komen aan reuzen als Amazon.

Het idee van minister Roth is niet nieuw: vorige jaar werd in Frankrijk eenzelfde soort pas in het leven geroepen, een tegoedbon van 300 euro voor achttienjarigen.