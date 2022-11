Brussel voert druk op rond Schengentoelating Roemenië en Bulgarije

De druk op Nederland om in te stemmen met toelating van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone neemt toe. Woensdag presenteerde de Europese Commissie een nieuw rapport met een duidelijke boodschap: de twee landen moeten zo snel mogelijk worden toegevoegd aan het Europese gebied zonder interne grenscontroles. Nederland is de laatste lidstaat die zich hier nog tegen verzet – tot groeiende ergernis in Brussel en de twee aspirant-Schengenlanden. Op 8 december ligt het besluit, waar EU-lidstaten unaniem mee moeten instemmen, voor tijdens een bijeenkomst van justitieministers in Brussel.

Dat het geduld van de Europese Commissie met Nederland opraakt, liet Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) woensdag tijdens een persconferentie duidelijk merken „Het wachten heeft te lang geduurd,” zei ze. „Het is de hoogste tijd”. In het rapport zet Brussel nog eens uiteen dat beide landen hun grensbewakingsysteem op orde hebben, mensenhandel aanpakken en mensenrechten bij de omgang met migranten respecteren. Ook Kroatië is volgens de Commissie klaar voor toetreding, maar tegen dat besluit verzet Nederland zich niet.

Binnen de Schengenzone zijn grenscontroles slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Inmiddels telt de zone 26 landen, waarvan 22 EU-leden - naast de drie genoemde landen zijn ook Ierland en Cyprus (nog) geen onderdeel.

De toetreding van Roemenië en Bulgarije ligt inmiddels al tien jaar op tafel, nadat zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement vanaf 2011 duidelijk maakten dat de landen daar klaar voor zijn. Al even lang is er in de EU verzet tegen het besluit, aanvankelijk van een grote groep lidstaten die meenden dat het niveau van de rechtsstaat en de aanpak van criminaliteit en corruptie in de twee landen onvoldoende was om de grenzen te openen.

Dat verzet smolt de afgelopen jaren weg en nadat ook Duitsland en Frankrijk recent aangaven voor de toelating te zijn, is Nederland nu als enige dwarsligger overgebleven – met op de achtergrond Zweden dat er ook niet erg veel voor voelt.

Meer grenscontroles

In Nederland lijkt de weerstand tegen Europese open grenzen zelfs toe te nemen. Vanwege de capaciteitsproblemen bij de opvang van asielzoekers groeit de roep om het invoeren van méér grenscontroles. Vorige maand nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering verzocht toetreding tegen te houden tot uit „nader onderzoek” blijkt dat de twee landen de aanpak van corruptie en georganiseerde misdaad op orde hebben.

In reactie op dat al langer bestaande Nederlandse verzoek, vond vorige maand een nieuwe ‘factfinding missie’ van de Commissie in Roemenië en Bulgarije plaats, waaruit volgens Brussel nogmaals bleek dat ze aan alle Schengen-eisen voldoen. Het overtuigde Nederland, dat niet deelnam aan het onderzoek, niet: volgens Den Haag was er in de missie onder meer te weinig aandacht voor de rechtsstaat en visumafspraken. Deze week is op initiatief van Nederland een nieuwe missie naar Roemenië afgereisd die wel naar de Nederlandse aandachtspunten kijkt. Of het rapport van dat onderzoek op tijd af is voor het beslismoment begin december is nog onzeker.

In Den Haag zijn meer zorgen over Bulgarije dan over Roemenië, ook omdat dat eerste land inmiddels niet meer onder het zogeheten Coöperatie en Verificatie Mechanisme (CVM) valt. Via dat CVM monitorde de Commissie de stand van de rechtsstaat nadat de twee landen in 2007 tot de EU toetraden. Dat proces is voor Bulgarije inmiddels afgerond – tot onvrede van Nederland, dat nog altijd zorgen heeft over de Bulgaarse rechtsstaat. Voor Roemenië wordt binnenkort een CVM-update verwacht. Brussel benadrukt overigens dat het CVM volledig losstaat van de Schengen-toelatingsprocedure.

Frustratie en rancune

Desgevraagd zei Johansson woensdag dat de Commissie bereid is Nederland „antwoord te geven op alle aanvullende vragen”. Er is Brussel veel aangelegen de toetreding nu eindelijk rond te krijgen. Niet alleen om de economische voordelen die het weghalen van de grenscontroles heeft voor het functioneren van de interne markt. Omdat de twee landen nu al meer dan tien jaar wachten, groeit in Roemenië en Bulgarije ook de frustratie en rancune richting de rest van de EU.

Bij een bezoek aan een Europese topontmoeting zei de Bulgaarse president Rumen Radev onlangs dat zijn land en Roemenië „gijzelaar geworden zijn van de interne Nederlandse politiek”. Mocht een Nederlands veto het besluit begin december blokkeren, dan is er een kans dat het onderwerp op het bord van de regeringsleiders komt te liggen tijdens een Europese topontmoeting later die maand.