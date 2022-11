De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie, en moet om die reden gekoesterd worden. Hier wordt de toekomstige inrichting van Nederland bepaald. Hier wordt over het pensioenstelsel beslist. En: hier worden politieke verschillen met woorden en debat uitgevochten, waarna de kiezer bij volgende verkiezingen opnieuw een geïnformeerde keuze kan maken. Een functionerende Tweede Kamer is essentieel om de parlementaire democratie in stand te houden. Het is daarom pijnlijk en zorgelijk om te zien hoe het instituut onder vuur ligt. Kamerleden hebben te maken met een toename van bedreigingen, en het debat raakt vergiftigd door antiparlementaire uitspraken door Kamerleden van Forum voor Democratie, zoals dit weekend nog Gideon van Meijeren deed. Iedere poging de Kamer te delegitimeren is een aanval op de democratie, en het is toe te juichen dat het Openbaar Ministerie de uitlatingen onderzoekt op mogelijke strafbaarheid. Beschermen van de democratie, en van individuele Kamerleden, mag niet blijven bij gratuite tweets van afkeuring. Als Kamerleden zich niet langer veilig voelen, raakt het democratisch proces verstoord.

Ook op een ander niveau kraakt het instituut. De kwestie rondom oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) heeft tot grote onrust onder medewerkers van de Kamer geleid. Vrijdag legde de ambtelijke top de taken neer, onder wie griffier Simone Roos. Ook de voorzitter van de ondernemingsraad zegde het vertrouwen op in het hele presidium, de dagelijkse leiding.

De zaak-Arib is gecompliceerd, en hevig gepolitiseerd, maar zou in de kern moeten neerkomen op de vraag welke mate van bescherming de ruim 600 medewerkers in de Tweede Kamer hebben. In oktober vroeg het presidium een extern bureau feitenonderzoek te doen naar klachten uit twee anonieme brieven die het ontving. De ambtelijke leiding bevestigde een „sociaal onveilige werksfeer” onder Aribs voorzitterschap. Het presidium, onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66), moest daarom wel handelen, zoals ook landsadvocaat Pels Rijcken schreef. In de Kamer werd de onafhankelijkheid van het onderzoek betwist, omdat Bergkamp het „gedelegeerd opdrachtgeverschap” in handen gaf van twee hoge ambtenaren die bekend waren met de klachten. Dat zal veranderen, belooft Bergkamp, maar zolang er geen griffier is, kan er geen externe partij worden aangewezen om op het onderzoek toe te zien. Het onderzoek is tijdelijk stilgelegd. In de Tweede Kamer gaat het nu vooral over dit onderzoek. Kamerleden die in de ‘commissie voor de werkwijze’ zitten, beklaagden zich over de mogelijke gevolgen. Zijn zij vogelvrij als zíj ergens van worden beschuldigd?

Die vraag is begrijpelijk, gezien de rommelige manier waarop Bergkamp en het presidium met dit dossier zijn omgegaan. Maar een Kamerlid is niet de enige Kamerbewoner die bescherming verdient. De afgelopen weken is het veel te weinig gegaan over de honderden ambtenaren en fractiemedewerkers. Zij zijn nooit in beeld, de buitenwereld kent hun namen niet. Maar ze zorgen in een moeilijke omgeving voor het dagelijks functioneren van de Kamer. Griffier Roos schreef vrijdag dat de ambtelijke leiding „de afgelopen jaren meermaals aandacht bij de politieke leiding voor sociale veiligheid [heeft] gevraagd”. Daar is, behalve een belevingsonderzoek door de Universiteit Utrecht, nog bar weinig mee gedaan. De medewerkers verdienen voluit steun van de voorzitter en het presidium. Hun belang moet voorop staan, ook in het onderzoek naar Arib.