Begeleid de sociale ballast in je tijdlijn naar de uitgang

Hoeveel heb ik er nu? 687. En hoeveel daarvan ken ik echt, al is het maar van één enkele ontmoeting? Hmm. Dat zijn er een stuk minder.

Toen ik negen jaar geleden als late instapper een profiel aanmaakte op Facebook had ik al snel honderd vrienden. Lievelingen uit het echte leven, collega’s, familie: het was overzichtelijk en gezellig. Met de vakantiefoto’s bleek het op een zomer- en kerstpiek na mee te vallen, en de verjaardagskalender vormde aanleiding voor veel uitgewisselde hartelijkheid. Hier zou ik het bij laten, nam ik me voor. Honderd vrienden! Ik was een rijk mens.

Praatgrage groep

Toch groeide mijn lijst gestaag. Facebooks vermeende netwerk-waarde kreeg me ongemerkt in de klauwen, en daar kwamen ze: tientallen, honderden mensen die net als ik hun geld verdienen met het verkopen van woorden. Schrijvers, journalisten, uitgevers, redacteuren, boekhandelaren: een zeer specifieke, praatgrage groep waarin iedereen smeekt om aandacht voor z’n laatste vul-maar-in (boek/artikel/tv-optreden/lezing/mening/literaire ontdekking). Ik moet me ertoe verhouden, tenminste, dat denk ik, maar eigenlijk word ik er doodmoe van. Duizend bloemen in een piepklein, modderig veld.

Mijn hoop als ik een link naar een artikel post, is dat mijn oud-lerares Nederlands het ziet, mijn zus, de tv-held uit de jaren tachtig die ik een keer mocht interviewen: druk bezette mensen die ik graag even op de schouder tik, kijk eens!

Meer social media-ambitie heb ik niet en het laatste wat ik wil is de immer sluimerende afgunst onder al die concullega’s aanwakkeren. Ik blokkeer inmiddels het gros van hun uitlatingen, maar dat is niet helemaal eerlijk: een beetje vriendschap is wederkerig. Duimpje voor mij, duimpje voor jou.

Bevriend zijn met mensen die je irriteren is ongezond, aldus de Amerikaanse comedian Jimmy Kimmel, die al in 2010 17 november uitriep tot National Unfriend Day. Het kost tijd, het verpest je humeur en het is volkomen nutteloos.

Stichting Boomerang verspreidde dit jaar kaarten om ook Nederlanders op Nationale Ontvrienddag te attenderen (motto: Thank you and goodbye). Het idee is om één dag per jaar aan te grijpen voor een collectieve social media-schoonmaak. Gedeelde smart is halve smart: zo komt een drastisch geslonken vriendenlijst de volgende ochtend niet als een nare verrassing.

Veelvriender

Wie mogen eruit? Vult u maar in. Een kleine steekproef onder vrienden (de echte) leverde een waaier aan persoonlijke beweegredenen op om mensen te schrappen of, zoals een vriendin het bloemrijk uitdrukt, „naar de uitgang te begeleiden. Zelf moet ze wel: haar netwerk omvat duizenden lieden van wie een deel denkt carrièretechnisch iets aan haar te zullen hebben, en die beginnen soms online te kijven als dat niet het geval blijkt.

Een andere veelvriender met nogal krasse meningen blokkeert „wie propaganda op mijn tijdlijn plaatst of dramt en trolt vooral antivax, FvD en ander onguur volk”. Een vriendin trekt de grens bij „te veel kinderfoto’s, te veel non-info, te veel van alles”, een ander „als ik te hard moet nadenken wie het zijn. Helaas komt dat naarmate de leeftijd vordert steeds vaker voor”.

Laten we dus aan de slag gaan deze donderdag. Wie weet wordt u gelukkiger zonder die sociale ballast, en houdt u kostbare tijd over. O, en ontvriend mij ook vooral. Waarschijnlijk zullen we elkaar niet missen.