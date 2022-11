Artemis 1-raket na derde poging succesvol gelanceerd

De Artemis 1-raket is woensdagochtend opgestegen en onderweg naar de maan. Het is een belangrijke eerste stap in de Artemis-missie, die voor het eerst sinds 1972 weer mensen naar de maan moet brengen. Deze keer worden de stoelen in de 98 meter hoge SLS-raket, gelanceerd vanuit de Kennedy Space Center in Florida, nog bezet door testpoppen.

De eerste lancering mislukte eind augustus door technische mankementen, de tweede poging werd begin september gehinderd door een brandstoflek. Vervolgens hoopte de Amerikaanse ruimteagentschap NASA de raket op 27 september te lanceren, maar de vlucht werd alsnog uitgesteld vanwege de tropische storm Ian die Florida hard trof.

Lees ook: Terug naar de maan, na een halve eeuw afwezigheid

Het Artemis-programma van NASA bestaat uit drie geplande vluchten naar de maan. De Artemis 1 heeft drie testdummies aan boord en moet een capsule in een baan rond de maan sturen. De tweede raketlancering, Artemis 2, is gepland in 2024 en moet voor het eerst in vijftig jaar weer mensen naar de maan brengen. De vier astronauten, drie Amerikanen en een Canadees, zullen dan in een baan om de maan vliegen. In 2025 zal tot slot de Artemis 3-raket op de maan landen. De raket moet met maximaal vier astronauten aan boord richting de maan vertrekken, waarvan twee bemanningsleden ongeveer een week op de maan zullen blijven om wetenschappelijk onderzoek te doen. De twee astronauten zullen volgens NASA de eerste vrouw én de eerste persoon van kleur op de maan zijn.

NASA heeft dertien gebieden rond de zuidpool van de maan aangemerkt als mogelijke landingsplaatsen voor de Artemis 3-raket. Die gebieden zijn wetenschappelijk van waarde omdat er mogelijk waterijs verborgen is in de kraters, een gebied dat nog niet eerder door de mens is bezocht. Daarnaast zijn de gebieden geselecteerd omdat de NASA denkt dat ze daar veilig kunnen landen en het best met de aarde kunnen communiceren. De Artemis 3 moet 6,5 dag – het aantal dagen dat er continu zonlicht schijnt op de zuidpool – op de maan verblijven.

Lees ook dit interview met Nasa-directeur Lori Garver: Het verhaal van de raket die de ruimte maar niet in gaat