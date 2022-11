Als een volleerd psycholoog duwt de verslaggever van ‘House for sale’ bewoners naar het zelfinzicht

De Funda-verslaving van mensen die zelf prima wonen begreep ik nooit helemaal. Waarom zou je eindeloos door plaatjes scrollen van huizen die je toch niet van plan bent te kopen? Nou blijkt het niet alleen te gaan om de huizen op de foto, maar ook om wat de interieurs al dan niet per ongeluk prijsgeven over de bewoners. Zijn het visgraatvloer- en betonnen kookeiland-mensen? Is de aankleding saai-beige of hysterisch druk? Slapen de bewoners samen of in aparte slaapkamers? Hebben ze kinderen? Huisdieren? En waarom staat er in alle huizen een vaas met bloemen bij het voeteneind van het bed? Kijk, dat snap ik dan weer wel.

Lekker binnenkijken in huis én mens is ook de lol van al die tv-programma’s waarin mensen huizen zoeken, bouwen, verbouwen, kopen. Powned ontdekte een onontgonnen stukje huizenmarkt, fantastisch voor fanatieke Funda’ers en ook nog interessant voor mensen zoals ik. Elke dinsdagavond krijg je in House for sale drie waanzinnige huizen te zien én worden twee basale vragen beantwoord: wie wonen er en waarom gaan ze weg?

Het idee is goed, de uitvoering beter. Wie is die verslaggeefster die niks ontgaat, alles durft te vragen en net zo lang doorgaat tot ze een volledige anamnese van de bewoners rond heeft? In Leeuwarden openden Juurd en Julia dinsdagavond de deur van hun herenhuis dat te koop staat voor vier en een halve ton. Niks pasteltinten en neutrale inrichting, één grote kermis van kleuren en spullen en dan hadden ze al honderd verhuisdozen ingepakt. Binnen de kortste keren zit Juurd achter de piano eigen werk voor te dragen, hij is cabaretier in de kerk. Julia blijkt twee keer behandeld voor borstkanker en laat zien tot welke kunstwerken haar ziekte haar inspireerde. We weten intussen ook al dat het stel gelovig is – de verslaggeefster heeft de lamp met Jezus-afbeelding op het plafond gezien. Er is ook al even gehuild, en dan zijn we nog maar op de benedenverdieping.

Vernieuwingsbehoefte

Door naar een huis in Dalem, gelegen op een perceel van drie hectare met daarop een eigen meer en een strand. Anderhalf miljoen moet het opleveren. Het gezin staat op het punt van vertrek naar de Algarve in Portugal voor een „mooi, nieuw avontuur”, zegt moeder Ginny. De twee kinderen evenaren het enthousiasme van hun moeder niet helemaal, ze lijken gelaten onder haar vernieuwingsbehoefte. Is het niet sneu de kinderen weg te trekken uit hun omgeving, is de vraag. Weg bij hun school, hun vrienden, hun leven. „Zo ervaar ik dat niet”, zegt moeder. „We bieden ze juist een andere scenery.”

En zo wuift ze steeds elk mogelijk nadelig puntje van het vertrek weg. „Ik beleef het vanuit mezelf”, zegt ze, en zij heeft het heerlijk gevonden om in drie jaar tijd drie keer van school en omgeving te wisselen. Als een volleerd psycholoog duwt de verslaggever (die zelf buiten beeld blijft, ook wel eens verfrissend) deze moeder zachtjes naar het zelfinzicht. „Ik hersenspoel mezelf”, zegt ze. „Ik kan heel goed het negatieve positief maken.” Misschien, capituleert ze uiteindelijk, hou ik mezelf wel voor de gek.

Ondertussen zijn we in Leeuwarden op de bovenverdieping van Juurd en Julia aanbeland. De slaapkamer is uitgerust in diverse roze-tinten, met het oog op de nachtrust is de vloerbedekking zácht roze gehouden. In de badkamer is het duo losgegaan met Mondriaan-kleuren. Het oog van de camera valt op het douchegordijn met kleurige rolschaatsen. „Zoiets had een jong kind ook kunnen uitkiezen.” Hebben ze kinderen? Nee. Hadden ze kinderen gewild? Het was hen niet gegeven. Tegen Julia: „Droomde je ervan moeder te worden?” Niet zo concreet, antwoordt ze. „Wat ik voor me zag was een vol huis.”

House for sale gaat niet over huizen, maar over mensen.