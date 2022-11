De taart was groter dan de baby zelf. ‘Symbolic 8 billionth baby’ stond er in rode krulletters op het glazuur; de rand was versierd met regenboogkleurige roomtoefjes. Maar moeder en pasgeboren dochter Venice waren zich dinsdag niet bewust van alle heisa. Met gesloten ogen lagen ze in een ziekenhuisbed in Manila.

Acht miljard. Het was een getal dat vorige week ook opdook, toen Italiaanse ontwerpers hun plannen voor ’s werelds grootste cruiseschip openbaar maakten. Een schildpadvormig gedrocht van ruim een halve kilometer lang, dat ‘onzinkbaar’ zou zijn en plaats biedt aan 60.000 gasten, exclusief bemanning. Kosten: acht miljard euro. De naam? Pangeos, een knipoog naar het supercontinent Pangea, Grieks voor ‘gehele aarde’. Pangea vormde tot zo’n 200 miljoen jaar geleden één grote landmassa, omringd door één zee, Panthalassa. Daarna brak het geleidelijk op tot de huidige continenten.

Het ontwerp was ‘een concept’, benadrukten de ontwerpers, net zo symbolisch als de Filippijnse baby. De zijarmen van de schildpad zouden door de golfbreking zoveel energie opwekken dat ze het schip ‘eeuwigdurend en emissieloos’ laten rondvaren. Een drijvend eiland voor de superrijken.

Op 11 juli 1987 wees de VN voor het eerst een ‘symboolbaby’ aan: Matej Gaspar uit Zagreb werd wereldburger nummer 5.000.000.000. Demografen verkondigden verontwaardigd dat dat niet kón, zo’n cijfer vastpinnen op één individu, maar ja, het was zo lekker mediageniek. „We wilden een gezicht aan de aantallen verbinden”, aldus een van de initiatiefnemers tegen de BBC. Ze zochten uit waar de toenmalige secretaris-generaal op de prognosedag van 5 miljard zou zijn zodat hij langs kon gaan voor een pr-bezoek. Zijn hoop „dat Matejs geboorte een nieuwe generatie van vrede zou inluiden” bleek ijdel – tegen de tijd dat de 5 miljardste wereldbewoner vier jaar oud was, werd zijn stad bestookt met raketten in een oorlog die jaren zou duren.

Adnan Mevic uit Bosnië werd bij zijn geboorte op 12 oktober 1999 aangewezen als persoon 6.000.000.000. Zijn ouders vernoemden hem naar Kofi Annan, die hem namens de VN kwam knuffelen en hem een zilveren gedenkplaat overhandigde. Tegen de tijd dat baby 7.000.000.000 werd geboren (Sadia Sultana Oishee uit Bangladesh, op 31 oktober 2011) noemde Adnans familie de uitverkiezing een farce: ze waren straatarm en Kofi Annan liet nooit meer iets van zich horen.

En nu is er dus Venice, vernoemd naar een stad die eind 2020 nog onderliep omdat de gloednieuwe dam van 8 miljard euro het begaf. Opgroeiend op de Filippijnen, een land met een van ’s werelds langste kustlijnen – ruim 36.000 kilometer – waar de zeespiegel nog sneller stijgt dan gemiddeld.

Bouw 133.333 Pangeos-schepen en de hele wereldbevolking past erin. Een vloot van Noach waarmee we de wereldzeeën kunnen trotseren als we straks de al lang niet meer symbolische 2 graden Celsius voorbij zijn gesneld.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.

Nieuwsbrief NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven