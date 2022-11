De club is opgericht voor moslimvrouwen die willen sporten zonder dat ze daarvoor hun hoofddoek of andere bedekkende kleding voor hoeven opgeven. „Het is een voetbalclub waarbinnen moslimvrouwen zich vrij en ontspannen kunnen voelen en in kleding te kunnen spelen”, zegt 30-jarig clublid Kamara Davis. Foto Hannah McKay/Reuters