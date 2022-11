Universiteit Leiden hangt omstreden kunstwerk tijdelijk terug

Het schilderij van schilder Rein Dool, dat vorige week werd weggehaald door twee medewerkers van de Universiteit Leiden, hangt weer op zijn plek. Dat laat de universiteit weten in een verklaring op zijn website. Er wordt een commissie in leven geroepen om te onderzoeken of het werk in de betreffende vergaderruimte blijft, of ergens anders komt te hangen.

Op het kunstwerk zijn zes rokende, vergaderende mannen te zien die in de jaren zeventig het bestuur van de universiteit vormden. Het werd weggehaald door medewerkers, onder meer na kritiek op sociale media, omdat ze het werk niet meer van deze tijd vonden. In de verklaring noemt Annetje Ottow, voorzitter van het college van bestuur, die actie „een startpunt voor een inhoudelijke discussie”.

„Een divers samengestelde commissie kan vervolgens uitzoeken wat de beste aanpak is om het werk beter tot zijn recht te laten komen”, aldus Ottow. Volgens haar is er al langere tijd discussie over het kunstwerk. „Niet iedereen voelt zich door dit beeldbepalende werk gerepresenteerd. Zoals het nu hangt ontbreekt de context ook. De spontane actie stemt tot nadenken. Inclusiviteit is een van onze belangrijke opdrachten.”

