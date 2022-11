Sport hoort bij Jumbo, ook nu de topman verdachte is

Een supermarkt, zei Frits van Eerd in 2019 in een interview, roept over het algemeen niet de meest „sexy-achtige gedachtes” op. Met andere woorden: het imago van de meeste supermarktketens is nogal saai.

Maar dat is niet wat Van Eerd, toen nog topman van het Brabantse familiebedrijf uit Veghel, met Jumbo wil. „Het merk Jumbo, ons dna, is samen ondernemen en winnen”, zei hij over het bedrijf dat achter marktleider Albert Heijn in twintig jaar tijd is uitgegroeid tot de tweede supermarktketen van het land. Daarom ziet Van Eerd zoveel „parallellen tussen ondernemers en de sport” en heeft hij zo’n groot geloof in het sponsoren van sporters zoals Max Verstappen, die tijdens dat interview naast hem zit om de Jumbo Racedagen te promoten. Want „iedere dag strijdvaardig zijn” past zowel bij een supermarktketen als bij een topsporter, in de ogen van de voormalige topman.

De instelling van Van Eerd, die eind september terugtrad als topman vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij een grootschalige witwaszaak, verklaart waarom Jumbo de afgelopen jaren een sportsponsor van formaat is geworden, en de merknaam graag gekoppeld ziet aan grote sportieve overwinningen. Formule 1-coureur Max Verstappen, die samen met zijn vader Jos in 2013 bij Van Eerd aanklopte om de overstap te maken van karting naar de autosport, rijdt ook als tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 nog met een sticker van Jumbo op zijn helm. De Jumbo Visma-wielerploeg won dit jaar de Tour de France, als eerste Nederlandse team sinds 1980. Het is momenteel de sterkste wielerploeg ter wereld, met toprenners als Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. En bij de gelijknamige schaatsploeg rijden grote namen als olympisch kampioen Thomas Krol en wereldkampioen Jutta Leerdam.

Waar het investeren in sport voor Jumbo begon als een hobby van de voormalige topman, is het uitgegroeid tot iets veel groters, zegt Ad Maatjens, hoofdredacteur van vakblad en platform Sponsorreport. „Sportsponsoring is niet langer meer een speeltje van Frits van Eerd”, zegt hij. „Het is een integraal onderdeel geworden van de marketingstrategie. Ze hebben gezien hoe effectief het kon zijn met de Tour de France en Max Verstappen.” Sportmarketeer Bob van Oosterhout ziet het ook zo. „Van een partij die hobbymatig wat met sponsoring deed, is Jumbo uitgegroeid tot een van de grootste sponsoren van Nederland,” zegt hij.

Niet zo gek dus dat Jumbo’s sportsponsoring, vooral de investeringen in de auto- en motorsport, onder een vergrootglas ligt sinds Van Eerd half september werd gearresteerd in het kader van een groot witwasonderzoek met als hoofdverdachte autohandelaar Theo E. Dat witwassen zou volgens het Openbaar Ministerie zijn gebeurd via discutabele contante geldstortingen, onroerendgoedtransacties, autohandel en „sponsorcontracten in de motorcross-sport”. Meer details zijn daarover nog niet bekendgemaakt.

Topman Frits van Eerd in 2019 bij de Jumbo Familie Racedagen op het circuit van Zandvoort. Foto Remko de Waal/ANP

Van Eerd kwam na een paar dagen vrij, maar is nog steeds verdachte in het onderzoek, dat niet op Jumbo zelf is gericht. Eind september legde hij om die reden zijn taken als topman tijdelijk neer, en werden die overgenomen door financieel topman Ton van Veen.

Hoe groot Jumbo (9,9 miljard euro omzet in 2021) precies in sponsoring is, blijkt uit de laatste editie van de ‘sponsormonitor’ van onderzoeksbureau Respons. In 2020 gaf de supermarktketen dertien miljoen euro uit aan sponsoring. Alleen Rabobank en Adidas besteedden meer aan sponsoring in Nederland.

Tegenwoordig gaat het volgens bronnen om een bedrag van zestien miljoen euro dat de supermarktketen investeert; het overgrote deel daarvan gaat naar de sport.

Schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma krijgt tien miljoen euro – de grootste hap uit het budget. Andere grote deals zijn die met Verstappen (3 miljoen euro), de grand prix van Zandvoort (1,5 miljoen euro) en met voetbalclub PSV (1 miljoen euro). Begin dit jaar verlengde Jumbo de samenwerking met de Eindhovense voetbalclub met drie jaar.

Stuk voor stuk zijn het sporten of sportclubs waar de familie affiniteit mee heeft. Zo is bekend dat Karel van Eerd, Frits’ vader die tot 2009 directeur was van het bedrijf, een fervent wielerliefhebber is. Nadat de wielerploeg Jumbo-Visma afgelopen zomer de gele leiderstrui in de Tour om de schouders van Jonas Vingegaard naar Parijs wist te fietsen, zei algemeen directeur van de ploeg Richard Plugge dat het Karel van Eerd was die onder meer aan de basis van het succes had gestaan.

Liefhebbers

Zijn dochter Colette, de zus van Frits en net als haar vader lid van de Raad van Commissarissen, gaat net als haar zus Monique graag naar schaatswedstrijden. Toen in 2014 de gecombineerde schaats- en wielerploeg voor het eerst werd gepresenteerd, destijds onder de naam Team LottoNL-Jumbo, was Colette erbij om het glas champagne te heffen. En de huidige topman Ton van Veen is commissaris bij PSV. Jumbo is ook sinds 2012 de hoofdsponsor van de lokale amateurclub Blauw Geel ‘38/Jumbo uit Veghel. Sindsdien is de supermarkt onderdeel van de clubnaam.

Lees ook: dit profiel van Jumbo-topman Frits van Eerd, verdachte in een witwaszaak

Frits van Eerds grote liefde is de auto- en motorsport. Met zijn eigen raceteam reed hij races als de 24 uur van Le Mans, en deed hij meermaals mee aan de Dakar-rally. En Van Eerd wist met sponsordeals grote namen aan Jumbo te verbinden: naast Max Verstappen ook motorcrosser Jeffrey Herlings, tweevoudig wereldkampioen in de MXGP. Minder bekend, in Nederland dan, is coureur Rinus van Kalmthout, in de VS vooral bekend als ‘Rinus Veekay’, die met steun van Van Eerd successen behaalde in de Amerikaanse Indycar Series. Daarnaast is Jumbo bijvoorbeeld ook sponsor van motorcrossteam Jumbo Husqvarna BT Racing. Los van de sponsoring van Max Verstappen en de GP van Zandvoort steekt Jumbo overigens geen heel grote bedragen in deze sporttak – minder dan tien procent van het totale (sport)budget.

De vraag is wat er gaat gebeuren met Jumbo’s sponsordeals nu het bedrijf door het strafrechtelijk onderzoek naar Van Eerd in onzeker vaarwater is terechtgekomen. Maatjens van Sponsorreport verwacht niet dat de stekker snel uit veel van de sportsponsoring gaat. „Nu het een onderdeel van de marketingstrategie is geworden, zullen ze daarmee doorgaan. Jumbo is groter dan Frits van Eerd.”

Stap terug in de motorsport

De wieler- en schaatsploeg geven allebei aan dat er nog geen gevolgen merkbaar van de witwaszaak waarbij Frits van Eerd betrokken is. „Jumbo ziet dit als een privékwestie van Frits van Eerd, die los staat van het bedrijf. We moeten dat dus niet op onze sponsoring betrekken”, zegt de woordvoerder van de wielerploeg. Raymond Vermeulen, manager van Verstappen, zegt iets soortgelijks: „We hebben een overeenkomst met Jumbo.” Dat is een meerjarig contract, aldus Vermeulen – „de samenwerking loopt gewoon verder”. Jumbo laat in een reactie weten dat het onderzoek van het OM „voor ons geen aanleiding is om nu verandering in onze sponsoringstrategie te brengen”.

Anders is het voor de motorsport, de tak van sport die onderwerp is van het strafrechtelijk onderzoek. Hoewel zowel het OM als de FIOD hebben aangegeven dat de supermarktketen niet betrokken is bij de zaak, heeft de Raad van Commissarissen van Jumbo opdracht gegeven aan accountantskantoor KPMG om de sponsorcontracten in de motorsport te onderzoeken, om er helemaal zeker van te zijn dat vanuit het bedrijf geen onwettige zaken zijn gedaan.

Frits van Eerd deed mee aan de 24 uur van Le Mans

De uitkomsten van dat onderzoek worden binnen enkele maanden verwacht, en hoewel het bedrijf daar niet op vooruit wil lopen, zegt een woordvoerder wel: „De recente gebeurtenissen vormen voor Jumbo aanleiding om onze positie rond de sponsoring van specifiek de motorsport te heroverwegen.”

In de Nederlandse motorcrosswereld heerst de vrees dat Jumbo zich volledig zal terugtrekken. „Frits heeft heel veel voor onze sport betekend”, zegt Arno van den Brink, die onder meer promotionele werkzaamheden verzorgt voor Jeffrey Herlings.

Zeker voor jongere motorcrossers is sponsorgeld moeilijk te vinden, zegt Van den Brink. „Veel talentvolle rijders vissen in dezelfde vijver. Maar er is gewoon niet zoveel aanbod. En om internationaal door te breken zul je een groot budget nodig hebben. Zo’n man als Frits kan talenten dan verder helpen.”

Formeel is Jumbo de sponsor van een rijder als Herlings, maar Van den Brink zag dat Van Eerds liefhebberij een drijvende kracht was achter allerlei sponsorafspraken in de sport. Hij financierde zulke deals uit een eigen potje, terwijl de andere sponsoractiviteiten van Jumbo (zoals de wieler- en schaatsploeg, PSV en Verstappen) zijn ondergebracht bij de marketingafdeling. Binnen het bedrijf zijn er weinig mensen naast Frits van Eerd die affiniteit hebben met de motorsport.

Vijf weken geleden werd al duidelijk dat Jumbo ongeacht de afloop van de witwaszaak een stap terug doet in de motorsport. Op Instagram presenteerde wereldkampioen Herlings zijn sponsoren voor 2023, en de supermarktketen zat daar niet bij.

Na tien jaar steun moet de motorcrosser het zonder Jumbo doen; het besluit voor het stoppen van de samenwerking was al vóór Van Eerds arrestatie genomen. Herlings stond er in zijn bericht kort bij stil: hij bedankte het bedrijf voor de hulp bij het „najagen van mijn dromen”.