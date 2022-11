Het kan snel gaan. De onvolprezen Elon Musk wist het socialemediabedrijf Twitter in een weekje of twee bijna volledig te slopen door roekeloos te snijden in het personeelsbestand en tegelijkertijd wilde plannen te introduceren zonder na te denken over de gevolgen. Zo werd Twitter door een van zijn plannen (blauwe vinkjes voor iedereen!) even overspoeld met ‘geverifieerde’ nepaccounts.

Hoe chaotisch Musks managementstijl ook is, zijn aanpak staat symbool voor de onzekere tijden in de mediawereld. Overal wordt in de kosten gesneden, ook op plekken waar eerder geld en tijd geen rol leken te spelen. Bij de streamingdiensten bijvoorbeeld. De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Dit besef daalde verder in toen ik luisterde naar de Amerikaanse seriepodcast The Watch. Presentatoren Chris Ryan en Andy Greenwald praten hierin op enthousiasmerende wijze over de nieuwste topseries, maar ze nemen daarnaast vaak tijd om de staat van de televisie-industrie te bespreken. En de toon stemt al een tijdje niet zo vrolijk. Greenwald heeft ervaring, hij maakte eerder de serie Briarpatch. In een recente aflevering van de podcast constateert hij dat het een heel slechte tijd is om een schrijver (of ‘creative’) te zijn. Het is volgens hem moeilijker dan ooit om ideeën te pitchen in Hollywood.

De streamingdiensten zijn genadelozer dan ooit: sommige series worden al geschrapt terwijl ze nog gemaakt worden

Dat is een flinke verandering na een tijd waarin niets te gek leek. De afgelopen tien jaar werd gesproken van een gouden periode, eentje waarin Netflix en de vele andere aanbieders de deuren opengooiden voor ambitieuze ideeën. De stortvloed aan kwalitatief hoogstaande series was ongekend. Iedereen, van Amazon en Apple tot Warner en Disney, zag streaming als de toekomst. Al die bedrijven wilden zo snel mogelijk hun eigen, opvallende content hebben. De resultaten zijn dit jaar nog merkbaar: nieuwe series als The Bear, Severance en Station Eleven zijn stuk voor stuk uitstekend.

Snel groot worden ging voor alles: er moesten abonnees binnengehaald worden, de winst zou later wel een keer komen. Dit jaar lijkt iedereen die winst op te willen eisen.

Zelfs Disney verliest momenteel gigantisch veel geld aan zijn streamingdienst. Disney+ groeide in het derde kwartaal lekker door, maar boekte wel een verlies van bijna 1,5 miljard dollar. Hoewel bijvoorbeeld Netflix nog winst maakt, kijken ook andere bedrijven nu strenger naar de budgetten. Dat gaat ook ten koste van creatieve risico’s. Nieuwe ideeën die niet gekoppeld zijn aan een ‘merk’ of franchise (denk Marvel, Star Wars of Game of Thrones) komen er minder snel door.

En de streamers zijn genadelozer dan ooit: sommige series worden al geschrapt terwijl ze nog gemaakt worden. Dit gebeurde bij Netflix bijvoorbeeld met Bad Crimes, een animatieserie van de succesvolle maker Mike Judge (Beavis and Butt-Head en Silicon Valley). Ondanks de negatieve ontwikkelingen zijn er nog lichtpuntjes: volgens Greenwald komen er in 2023 nog voldoende veelbelovende dingen aan en is het nog steeds niet onmogelijk om iets gemaakt te krijgen. Zolang je maar kunt aantonen dat jouw serie geld in het laatje brengt. Gegarandeerde klappers zijn altijd welkom bij boekhouders.

Thijs Schrik is film- en serierecensent.