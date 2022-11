Dagje uit op de Veluwe. We treffen een groep jachthoornblazers bij het bezoekerscentrum. De blazers leggen geduldig aan het publiek de rituelen bij de jacht uit. Dat het geluid van de jachthoorn een laatste eer voor het wild is, en dat ieder dier een geluid heeft. Ze laten een paar dieren horen. „Welk dier wilt u nu horen”, is de vraag aan het publiek. Antwoord volgt meteen: „De wolf.” „Die hebben we niet”, zegt de woordvoerder van de jachthoornblazers. Na een korte stilte: „Nog niet.”

