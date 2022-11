Poolse regering in spoedberaad wegens twee doden op Pools grondgebied, waarschijnlijk door Russische raketten

In een Pools dorpje vlakbij de grens met Oekraïne zijn dinsdag twee mensen om het leven gekomen bij explosies, melden internationale persbureaus. Volgens een anonieme Amerikaanse regeringsfunctionaris zijn Russische raketten daar de oorzaak van, meldt persbureau AP. De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft een spoedberaad ingelast met zijn belangrijkste ministers.

De raketten sloegen in bij het dorp Przewodów, nog geen tien kilometer van de grens met Oekraïne. Volgens lokale media zijn Poolse militairen en de brandweer naar het gebied onderweg.

Het Kremlin ontkent raketaanvallen te hebben uitgevoerd op doelwitten bij de Pools-Oekraïense grens. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn berichten dat de explosies door Russische raketten zijn veroorzaakt een „bewuste poging tot provocatie en verdere escalatie” van de oorlog.

Artikel 5

Polen is lid van het NAVO-bondgenootschap. Naar artikel 5 van het handvest van de alliantie wordt een aanval op één van de bondgenoten beschouwd als een aanval op het hele bondgenootschap.

Estland en Litouwen hebben via Twitter hun zorgen geuit over de explosies in Polen. De Litouwse president Gitanas Nausėda schreef dat „elke centimeter van NAVO-grondgebied moet worden verdedigd”. Het Witte Huis heeft nog niet bevestigd dat Rusland achter de explosies zit.

Rusland voerde dinsdag opnieuw talloze raketaanvallen uit op Oekraïense steden, verspreid over het hele land. Ook Moldavië, deels afhankelijk van het Oekraïense elektriciteitsstelsel, had daardoor last van stroomuitval in verschillende steden van het land. Moldavische ministers riepen Rusland op te stoppen met hun raketaanvallen.

