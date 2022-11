‘Pentiment’: een fascinerende game, met historisch besef

Opslaan in leeslijst

Wanneer de monnik spreekt, zien wij zijn woorden in een keurig, precies handschrift. De baron spreekt met sierlijke krullen, de dorpeling in dik klad. Het zijn het soort details waarmee het wonderlijke rollenspel Pentiment je vanaf het eerste moment meesleept naar de onstuimige overgangsperiode tussen handgeschreven tekst en drukpers, katholicisme en protestantisme, Middeleeuwen en Renaissance. Niet bepaald een gebruikelijk onderwerp voor een game, maar de bekwame rollenspelmakers van gameontwikkelaar Obsidian bewezen al vaker dat hun opmerkelijke blik bijzondere spellen oplevert.

Pentiment kan zich in dat rijtje scharen. De insteek en de bijpassende tekenstijl, geïnspireerd op door monniken geïllustreerde boeken, vertalen zich in een fascinerende game met een sterk historisch besef.

Je speelt Andreas Maler, een student uit een gegoede Neurenbergse familie, die zijn universiteitsopleiding heeft afgebroken om als reizend kunstenaar een vak te leren. Hij strijkt neer in het Beierse dorpje Tassing om als miniaturist – maker van illustraties – te werken in de lokale abdij. De politieke en religieuze onrust van het tijdperk dringt aanvankelijk langzaam tot Tassing door, maar wanneer een baron met Lutherse sympathieën in de abdij wordt vermoord, begint de vrede barsten te vertonen.

Wie heeft de baron gedood? Als speler doe je onderzoek, gewapend met academische kennis die je als speler bepaalt. Je spreekt de dorpelingen en de monniken van de abdij, en bouwt zo een beeld op van de complexe verhoudingen en spanningen in deze gemeenschap. Maar, zij bouwen óók een beeld op van wie Andreas is. Wat je doet en zegt als ‘jouw’ Andreas kan verregaande gevolgen hebben voor de lokale bevolking.

Als speler voel je daarom een enorme druk de juiste keuzes te maken. Andreas heeft niet genoeg tijd om achter elke aanwijzing aan te gaan, want per dagdeel kun je er slechts één helemaal uitpluizen. Deel je met de juiste persoon het avondeten, dan zou je zomaar dat ene, o zo belangrijke brokje informatie te horen kunnen krijgen. Maar wat doe je vervolgens als een huilende weduwe je óók vraagt om bij haar aan tafel te komen zitten, omdat ze eenzaam is?

Het is een bijzonder interessante aanpak voor een game, die dubbel zo goed werkt omdat het spel de dader nooit verklapt. Je bent aangewezen op je eigen inzichten en gevoel voor rechtvaardigheid. De twijfel regeert. De laatste akte wordt wat esoterisch, en het tempo is traag. Toch snak je, wanneer de credits over het scherm rollen, naar nóg een poging: met meer begrip, meer kennis, en meer liefde voor de mensen van Tassing.