Ook een chimpansee laat graag wat leuks zien

Een jonge chimpansee, Fiona, zit in het bos van Kibale (Oeganda) naast haar moeder Sutherland en laat haar een boomblad zien. Als Sutherland niet kijkt, houdt ze het blad nadrukkelijker voor haar moeders ogen. Sutherland kijkt er dan even naar, en dat is het dan weer.

Voor mensen zou zo’n tafereeltje weinig opzienbarend zijn, maar een team van primatologen onder leiding van Katie Slocombe (University of York) heeft deze week in de PNAS een complete publicatie gewijd aan dit videobeeld. Want hier lijkt te zijn vastgelegd wat tot nu toe als een typisch menselijke eigenschap wordt beschouwd: gezamenlijke aandacht zonder nader doel.

Het hele filmpje van Fiona en Sutherland

Om enigszins zeker te zijn van die ‘doelloosheid’ hebben Slocombe en haar collega’s in totaal 84 opnames van vergelijkbare situaties in het bos van Kibale geanalyseerd. Samen kijken naar een blad blijkt bijvoorbeeld vrij normaal, al blijft het actieve tonen door Fiona uniek. Op grond van die analyse kunnen de onderzoekers geen enkel ander doel bedenken dan dat Fiona gewoon even haar moeder naar dat blad wilde laten kijken in een handeling van ‘joint attention’ die bij mensen schering en inslag is.

Bij mensen lijkt het plezier aangeboren in het delen van aandacht voor iets. Als menselijke baby’s amper een jaar oud zijn, richten ze al samen met hun ouders of anderen hun aandacht op leuke dingen in hun omgeving. Er is daarbij geen ander doel dan de gezamenlijke aandacht. Volgens een invloedrijke theorie van de psycholoog Michael Tomasello (Max Planck Instituut, Leipzig) vormt dat vermogen de basis voor het enorme vermogen tot samenwerking van de mens.

Een wijzende vinger

Bij niet-menselijke primaten is overigens wel veel gedrag gevonden dat dicht staat bij die joint attention, zoals het begrijpen van een wijzende vinger of het onderzoeken waar een ander naar kijkt. Ook zijn chimpansees onder bepaalde omstandigheden goed in staat tot nauwe samenwerking, tijdens de jacht op kleine aapjes of in het aangaan van onderlinge allianties in de groep. De huidige hoofdonderzoeker van Fiona en Sutherland, Katie Slocombe, publiceerde eerder dit jaar nog in Science Advances dat chimps beschikken over een aparte roep waarmee ze elkaar oproepen tot een gezamenlijke jacht.

Slocombe concludeerde al eerder (in het boek Chimpanzees and Human Evolution, 2017) dat chimpansees dus eigenlijk prima in staat zouden moeten zijn tot die „gezamenlijke aandacht” maar „misschien hebben ze geen motief om die vermogens toe te passen in expliciete aandachtsdeling”. Want een chimp lijkt altijd iets te willen bereiken. De wijzende gebaren van chimps zijn doorgaans commanderend: geef mij dat!

Zonder competitie of urgentie

Slocombe vermoedde overigens toen al dat er gewoon te weinig onderzoek is gedaan naar onderling gedrag tussen chimpansees. Het meeste van dit soort ‘aandachtsonderzoek’ wordt namelijk met menselijke experimentoren gedaan die chimps proberen te activeren. In Kibale heeft ze nu zelf een voorbeeld gevonden van dat actief aandacht delen tussen chimps onderling.

In de PNAS schrijft Slocombe te vermoeden dat bij chimps wel meer voorbeelden te vinden moeten zijn als ze even relaxt bezig zijn als Fiona en Sutherland, zonder competitie of urgentie. Wel zal duidelijk zijn dat het ‘joint attention-gedrag’ bij mensen veel meer voorkomt dan bij niet-menselijke primaten, zo schrijft ze.

Het tonen van het blad maakte deel uit van een bijzondere gewoonte van de chimpanseegroepen in Kibale: dat zij soms een boomblad pakken als zij zichzelf of een ander aan het vlooien zijn. Het lijkt erop dat ze de parasieten die ze bij zichzelf of een ander pakken even op het blad leggen om goed te kunnen bekijken, maar in detail is dit gedrag nog niet onderzocht.

Lees ook: Kinderen zijn even handig als apen, maar pikken hints sneller op (2007)