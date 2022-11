Asielzoekers op drift door conflict én aangetrokken door visa

Analyse

De asieldiscussie in Nederland wordt beheerst door aantallen. Maar de stijging van het aantal asielzoekers hier staat niet op zichzelf. Heel Europa merkt de gevolgen van wereldwijde conflicten, onzekerheid, inflatie en klimaatverandering, waardoor mensen naar dit relatief rijke continent willen komen. En hun aantal zal de komende jaren naar verwachting hoog blijven of zelfs verder stijgen.

Soms ligt een stijging echter ook aan andere factoren. Zo leidde een wijziging in het visumbeleid van Servië eerder dit jaar tot onverwacht veel asielaanvragen in de Europese Unie door mensen uit onder meer India, Tunesië en Burundi. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.

Asielzoekers uit deze landen nemen de zogenoemde ‘Servië-route’. Dit Balkanland, dat aan de EU grenst, laat mensen uit deze landen sinds eerder dit jaar visumvrij toe. Zij vliegen dan naar Belgrado en weten vervolgens de EU-grens over te steken. Zo vroegen alleen al in juli van dit jaar 2.840 Indiërs en 2.365 Tunesiërs asiel aan in een EU-lidstaat. Hiermee stonden ze in die maand in de top-10 van herkomstlanden van asielzoekers – terwijl er normaal helemaal niet zo veel aanvragen uit deze landen afkomstig zijn. In Europa leggen zij grote druk op de aanmeldcentra en asielprocedures. Van de aanvragen van Tunesiërs en Indiërs deze zomer werd maar 1 procent gehonoreerd.

In het geval van Georgië is er sinds enkele jaren een soortelijke ontwikkeling te zien. Sinds maart 2017 kunnen Georgiërs zonder visum naar de EU reizen, en daar per half jaar negentig dagen verblijven. Maar veel Georgiërs gaan daarna niet terug en vragen asiel aan.

Weinig kans op een verblijfsvergunning

NRC wierp een blik op de herkomstlanden die de laatste maanden of jaren een stijgende trend laten zien. Erkende conflictgebieden als Syrië en Afghanistan blijven de meeste asielzoekers opleveren. In juli voerden deze herkomstlanden de lijst aan, met respectievelijk 9.010 en 8.150 asielaanvragen in Europa. Ook uit andere erkende conflictgebieden als Jemen en Venezuela stijgt het aantal asielzoekers. Maar ook steeds meer Colombianen, Peruanen, Turken, Bengalen en Pakistanen vragen asiel aan in de EU, terwijl zij vaak niet veel kans maken op een verblijfsvergunning.

Welke ontwikkelingen leidden nog meer tot de recent stijgende cijfers? Onze redacteuren en correspondenten zochten het uit.

M.m.v. Toon Beemsterboer, Lisa Dupuy, Mark Duursma, Nina Jurna en Floris van Straaten

Syrië en Afghanistan

Voortdurende conflicten

De toename van het aantal Syrische vluchtelingen lijkt het gevolg van strenger vluchtelingenbeleid en economische malaise in Turkije, dat 3,6 miljoen Syriërs opvangt. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelde zich aanvankelijk gastvrij op ten opzichte van de Syrische ‘broeders’. Dat veranderde na de economische crisis van 2018, die leidde tot hoge inflatie en werkloosheid. Veel Turken geven de Syriërs de schuld van de economische problemen. Een meerderheid vindt dat ze terug moeten naar Syrië. Steeds meer Syriërs proberen Europa te bereiken.

Meteen na de machtsovername door de Taliban, in augustus 2021, sprong ook het aantal Afghaanse asielaanvragen in Europa omhoog. Het aantal aanvragen is daarna hoog gebleven. Dit komt door een combinatie van politieke en economische factoren. Veel Afghanen verwachten geen heil van een nieuwe periode van Taliban-bestuur, waarin meisjes geen of beperkte toegang tot scholen hebben. Ook beter opgeleide Afghanen hebben sinds de machtsovername geen werk en inkomen meer. Volgens het Wereldvoedselprogramma worden zes miljoen Afghanen geconfronteerd met acuut voedselgebrek. Vooral kinderen onder de vijf lopen gevaar.

Migranten uit Afghanistan, Iran, Syrië en Irak zijn na een reis vanuit Turkije aangekomen in Zuid-Italië. Ze worden geholopen door het Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen. Foto Valeria Ferraro/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Venezuela, Colombia en Peru

Onveiligheid en politieke crises

Verreweg de meeste Zuid-Amerikaanse vluchtelingen komen uit Venezuela. De aanhoudende humanitaire en politieke crisis in dat land heeft vanaf 2015 tot een groeiend aantal vluchtelingen geleid. Volgens de VN zijn inmiddels zeven miljoen Venezolanen hun land ontvlucht en het aantal stijgt nog altijd.

Opvallend zijn ook de ruim 22.000 Colombianen die dit jaar in Europa asiel hebben aangevraagd. Een forse toename na 2016 valt op. In dat jaar werd het vredesakkoord getekend tussen de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging FARC en kwam er na vijftig jaar strijd een einde aan de burgeroorlog. Maar na het vredesakkoord zijn het geweld en de onveiligheid in Colombia niet minder geworden – integendeel. Hoewel de FARC ontmanteld werd en de wapens inleverde, ontstonden er verschillende splintergroepen van paramilitairen, drugskartels en guerrillero’s.

Peru kampte de laatste jaren met grote politieke instabiliteit. Verschillende presidenten moesten in korte tijd na elkaar aftreden. Corruptieschandalen, economische crises en algeheel wantrouwen in de leiders van het land leidden tot een groeiende groep Peruanen die het land ontvluchtte en probeerde om in Europa asiel aan te vragen.

Pakistan en Bangladesh

Vooral de economie

Tussen de asielzoekers uit Zuid-Azië zitten wat vervolgde mensen die een minderheidsreligie aanhangen. Maar in veel gevallen zijn het economische migranten, die wijdverspreide armoede willen ontvluchten, en een sociaal systeem dat weinig mobiliteit toelaat. In sommige Europese landen zijn bovendien al grote diasporagemeenschappen gevestigd.

Pakistan stelde beleid in om die arbeidsemigratie te faciliteren. En het land is traag in het verstrekken van papierwerk aan asielzoekers die door de ontvangende landen worden teruggestuurd. Vanuit Pakistan zijn ook de conflicten en het geweld in buurlanden, zoals Afghanistan, redenen om te vluchten, evenals extremisme en de politiek instabiele situatie in het land zelf. Experts waarschuwen dat de situatie van veel Pakistanen mogelijk nog verder verergert door natuurrampen.

Ook Bangladesh is kwetsbaar voor klimaatverandering. Politiek is het land stabiel, maar persoonlijke vrijheden staan onder druk en er is een strenge antiterrorismewet ingevoerd. Maar de belangrijkste migratiereden is de economie. De werkloosheidscijfers horen al jaren tot de hoogste in Zuid-Azië. Voor de meeste Bengalen is werken in het buitenland de enige route naar een betere sociale positie – er worden veel salarissen overgemaakt naar familie.

Pakistanen ageren tegen plannen om Afghaanse vluchtelingen op te nemen. Ongeveer 1,4 miljoen Afghaanse vluchtelingen leven legaal in Pakistan, plus ongeveer een miljoen illegalen. Foto Shahzaib Akber/EPA

Jemen en Turkije

Humanitaire ramp en politieke vervolging

Jemen, waar al acht jaar lang een oorlog woedt, staat te boek als de grootste humanitaire ramp ter wereld. Ruim 23 miljoen mensen zijn er aangewezen op de VN en hulporganisaties om te overleven. Eerder dit jaar was er een wapenstilstand van kracht. Dat bestand werd begin oktober niet verlengd. Hogere voedsel- en energieprijzen en achterblijvende bijdragen uit donorstaten maken de toestand voor veel Jemenieten nog moeilijker. Hoewel het aantal Jemenieten dat naar het buitenland vlucht relatief laag is, is het wel gestegen. Een opvallend hoog aantal vraagt de laatste paar jaar asiel aan in Nederland. De reden hiervan is niet direct duidelijk.

Het aantal Turkse asielzoekers begon te stijgen na de mislukte coup van 2016, waarvoor de beweging van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk wordt gehouden. In de jaren erna vroegen vooral aanhangers van Gülen asiel aan, aangezien president Recep Tayyip Erdogan de Turkse staatsinstellingen probeerde te zuiveren van gülenisten. Inmiddels is de repressie verder toegenomen. Vooral politiek actieve Koerden, activisten van allerlei pluimage, schrijvers, journalisten, mensenrechtenverdedigers en vakbondsleden vragen asiel aan.

Vluchtelingen bereiken het westen van Turkije. De afgelopen maanden deporteerde de Turkse overheid zeker zevenduizend Afghaanse vluchtelingen terug naar Kaboel. Foto Erdem Sahin/EPA

Dragend beeld: Gestrande Venezolaanse vluchtelingen op het vliegveld van de Panamese hoofstad. Na een mislukte reis naar de VS proberen zij met een humanitaire vlucht terug naar huis te gaan. Foto: Roberto Cisneros / AFP