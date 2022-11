OM eist celstraffen tot 18 jaar voor overvallers van waardetransport Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag celstraffen tot achttien jaar geëist voor zeven van de acht verdachten van de overval en vluchtpoging op een waardetransport in Amsterdam vorig jaar. Volgens het OM heeft het „internationale, bewapende commando” gericht geschoten op politieagenten en dat rechtvaardigt in ogen van de officier van justitie een straf „aan de maximale bovengrens van ernst”. Tegen de andere verdachte, die niet bij de overval aanwezig was, is een celstraf van vijf jaar geëist.

De mannen, afkomstig uit België en Frankrijk, probeerden vorig jaar mei een waardetransport te overvallen bij een bedrijf dat edelmetalen omsmelt in Amsterdam-Noord. Ze zouden het hebben voorzien op een buit met een waarde van 50 miljoen euro. Toen de politie lucht kreeg van de poging, sloegen ze op de vlucht. Daarbij openden ze het vuur op de agenten die hen achtervolgden.

In de hectische taferelen die volgden, eindigde de vluchtauto in een tuin bij Broek in Waterland, een dorpje ten noorden van de hoofdstad. De vier overvallers werden uiteindelijk in een weiland gearresteerd. Een van de verdachten kwam om het leven door een schot van de politie; ook raakten twee anderen gewond. Later arresteerde de politie nog drie mannen die na de achtervolging konden ontkomen.

Justitie boog zich onder meer over de vraag of de overvallers gericht op de politieagenten schoten. Volgens het Openbaar Ministerie zouden twaalf agenten „gericht zijn beschoten” met automatische wapens. De verdachten werden dan ook niet alleen vervolgd voor diefstal met geweld en vereniging, maar ook voor poging tot doodslag. Het OM sprak eerder van „een wonder” dat er geen doden of gewonden zijn gevallen onder agenten of burgers.