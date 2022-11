Nederlandse economie krimpt in derde kwartaal, investeringen afgenomen

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar gekrompen met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Hoofdoorzaak van de krimp zijn de investeringen, die 1,7 procent lager uitvielen. Hierbij gaat het vooral om woningen en infrastructuur.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag gemeld. Nederland zit met deze cijfers in de onderste regionen van de landen van de eurozone. In Frankrijk en Duitsland was nog sprake van lichte groei, met respectievelijk 0,2 procent en 0,3 procent.

De groeivertraging in Nederland vindt nu plaats over een breed front, van financiële dienstverlening tot vervoer, bouw en horeca. Bestedingen van huishoudens namen, gecorrigeerd voor de inflatie, nog toe met 0,1 procent maar de consumptie van de overheid daalde licht.

Recessie

De economische groei die van kwartaal op kwartaal wordt berekend, geeft de vaart van de economie weer. Bij twee kwartalen van krimp achter elkaar is sprake van een economische recessie. Mocht de economie ook in het vierde kwartaal krimpen, dan is die recessie officieel een feit.

Berekend ten opzichte van vorige jaar staat de economie er ogenschijnlijk veel beter voor: de groei van het bruto binnenlands procent (bbp) bedroeg zo berekend 3,1 procent. Dat heeft vooral te maken met het sterke momentum van de economische groei sinds het opheffen van de coronamaatregelen in de zomer van 2021. De omvang van de economie nam sindsdien zo sterk toe, dat een vergelijking met een jaar geleden nog steeds erg gunstig uitpakt. Dat effect zal de komende kwartalen langzaam wegebben.

Dat de vaart er nu toch al uit is, valt onder meer af te lezen aan het oplopen van de werkloosheid, van 3,3 procent in het tweede kwartaal naar 3,7 procent in het derde kwartaal. Dat percentage is overigens nog steeds erg laag: de krapte op de arbeidsmarkt is weliswaar afgenomen, vooral door minder vacatures, maar is nog steeds fors. De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per duizend werknemers, nam af van 54 naar 51.