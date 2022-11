We eten verkeerd. Nederlanders kopen veel te weinig biologisch voedsel. Supermarkten doen onvoldoende om hun klanten aan duurzame voeding te helpen. Multinationals, banken en de overheid ontlopen hun verantwoordelijkheid. Zo wordt het boeren wel erg moeilijk gemaakt voedsel te produceren in harmonie met de natuur.

Ziedaar de analyse van twee organisaties aan de vooravond van de presentatie van een actieprogramma van minister Piet Adema (Landbouw, CU) om de biologische sector in Nederland te vergroten. Actie is vereist; in Nederland is slechts 4,4 procent van de landbouw biologisch, terwijl de Europese Unie streeft naar gemiddeld 25 procent in 2030.

Te vaak, zeggen Michaël Wilde, directeur van de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding Bionext, en Kathleen Goense, directeur van de zuidelijke land- en tuinbouwvereniging ZLTO, wordt de discussie over de landbouw beperkt tot de werkwijze van boeren. Goense: „Boeren kunnen als concurrerende ondernemers in hun eentje niet zorgen voor een ander systeem. We zullen de transitie met z’n allen moeten doormaken: boeren, ketenpartijen, overheid en consument.”

Je kunt alleen meer duurzame of biologische landbouw krijgen, zeggen ze, als de samenleving biologische producten waardeert. Goense: „We kunnen veel meer biologisch produceren, maar als het niet wordt geconsumeerd, houdt het op. Dan stopt een supermarkt ermee. Dat betekent faillissement van een boer die biologisch is geworden of dat al was.”

Nederlanders moeten weer leren hoe belangrijk voedsel in het leven is. Wilde: „We hebben in Nederland erg weinig verbinding met wat we eten, we grijpen iets uit de supermarkt en dat is dat. Dus begin bij het onderwijs.”

Duurder

Het klopt, erkennen de boerenbestuurders, dat duurzaam geproduceerde voeding duurder is dan bijvoorbeeld producten uit minder duurzame buitenlandse land- en tuinbouw. Wilde: „We zijn in Nederland gewend geraakt aan veel te goedkoop en niet al te duurzaam geproduceerd voedsel. Maar je zou echt een eerlijkere prijs moeten betalen, waarin je de boeren voor meer beloont dan alleen dat ene gewas, en ook de negatieve milieu-effecten verdisconteert. Er is een grote middengroep te verleiden duurzamere keuzes te maken. We geven wel 5 euro uit aan een pumpkin spice cappuccino, maar 20 cent meer voor biologische aardappelen vindt men te duur.”

Goense: „Het zou mooi zijn als voor voedsel eindelijk de echte prijs wordt betaald. Wij geven 9 procent van ons inkomen uit aan eten. Dat was ooit 15 procent.”

Te lang heeft Nederland op een cultuur gestuurd van ‘goedkoop is beter’. Wilde: „We zitten met z’n allen diep in de shit. Het systeem is failliet. We moeten mensen binnen bedrijven persoonlijk aanspreken op wat zij doen voor de wereld; zijn ze deel van het probleem of van de oplossing? We willen straks toch niet tegen onze kinderen zeggen: sorry dat de wereld is verwoest, maar we hebben veel waarde voor aandeelhouders gecreëerd?”

Laat zuivelcoöperaties en supermarkten hun klanten niet voor een keuze stellen maar bijvoorbeeld garanderen dat alle biologisch geproduceerde zuivel daadwerkelijk wordt verkocht. Goense: „De praktijk is dat inkopers van supermarkten de opdracht krijgen elke dag iets goedkoper in te kopen. Ik sprak vorige week een aardbeienteler die voor de grootste supermarkt van Nederland produceert. Die heeft komend jaar hogere kosten, onder meer door energie, en wil die op een of andere wijze vergoed krijgen. Maar wat doet de supermarkt? Die haalt de aardbeien uit Spanje. En de Nederlandse aardbeienteler zet z’n kas leeg.”

Wilde: „Vermeld bij de aardbeien in de supermarkt dat ze iets duurder zijn geworden maar dat de klant daarmee het voedselsysteem iets duurzamer heeft gemaakt. Ik denk dat veel Nederlanders dat prima vinden. Je moet het uitleggen, je moet een verhaal hebben.”

Ook banken hebben een rol. Goense: „Bij het beoordelen van een aanvraag van een lening wordt vaak alleen gekeken naar wat iemand straks gaat verdienen, zodat hij de lening kan terugbetalen. Er wordt onvoldoende gekeken naar wat een bedrijfsvoering betekent voor de omgeving of de natuurlijke bronnen.” Wilde: „ Geef alleen toekomstbestendige bedrijven een lening, andere niet.”

En vergeet de grote multinationals niet, zegt Goense. „Iedereen kijkt naar de boer als het gaat om duurzaam voedsel. Maar er zijn een paar partijen die 80 procent van de voedselproductie bepalen: zaden, pootgoed, gewasbeschermingsmiddelen. Daar hoor je nooit over. Laat die hun verantwoordelijkheid nemen.”

Onmisbaar

De bestuurder en directeur stellen dat de boeren niet moeten worden weggezet als vieze bedrijven die te veel stikstof uitstoten en beter kunnen stoppen, maar als onmisbaar bij de noodzakelijke verandering. Boeren moeten niet minder maar juist méér land krijgen, stelt Goense. „Nederland moet niet alle grond bebouwen, want die hebben we hard nodig voor extensievere vormen van landbouw.”

Boeren zijn „hoeders” van de bodem en in dat opzicht „helden”, aldus Wilde. Hij was laatst in Denemarken waar een boer alle gereedschappen uit de bodem had verzameld die er gedurende eeuwen in waren achtergebleven. Wilde: „Zijn land werd al meer dan tweeduizend jaar bewerkt en hij zei: ‘wie ben ik om deze grond uit te putten en het voor toekomstige generaties onmogelijk te maken hier over tweeduizend jaar nog steeds te boeren?’ Dat bedoel ik met helden.”

