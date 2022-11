‘Mythic Quest gaat vooral over een stel vreemde idioten’

Zoals Cheers in een bar speelt en het bedrijf van The Office in papier handelt, zo maken de hoofdpersonen in Mythic Quest een videogame. „Het is een workplace comedy, waar ze toevallig videospellen maken”, zegt Naomi Ekperigin die hoofd human resources Carol speelt in de serie van Apple TV+. Ze begrijpt dat kijkers misschien denken dat Mythic Quest niets voor hen is. Dat het te veel over gamen zal gaan. „Laat me dan zeggen dat het vooral heel leuk is. Dat het gewoon gaat over een stel vreemde idioten.” Acteur Danny Pudi, die in de serie commercieel directeur Brad speelt, vult aan: „Precies. Je hoeft niets van games te weten. Dat doe ik zelf ook niet. Net als dat ik niets van commercie weet. Het gaat gewoon over de disfunctionele familie van een studio die een videogame maakt.”

De twee acteurs staan samen de wereldwijde pers te woord via Zoom ter promotie van het nieuwe, derde seizoen van Mythic Quest dat vorige week op Apple TV+ van start is gegaan. Een kamer verder doet acteur, regisseur en schrijver David Hornsby, die uitvoerend producent David Brittlesbee speelt, hetzelfde. Ook hij benadrukt dat de serie een workplace comedy is die herkenbaar is voor iedereen. „De meeste mensen hebben een plek waar ze werken, met collega’s van allerlei pluimage, sommige vreemd, andere niet.”

Dat Mythic Quest niet handelt in papier, maar in videogames, maakt wel dat de werknemers van MQ, het spel, vaak bezig zijn met het creatieve proces. Iets dat de schrijvers nog eens extra omarmen in de zogenaamde ‘breakaway episode’ die ieder seizoen heeft – een aflevering die een uitstapje maakt uit het lopende verhaal op het kantoor van Mythic Quest en waarin vaak tot de allerlaatste scène geen enkele acteur uit de vaste cast te zien is. In seizoen één was de ‘breakaway’-aflevering het prachtige, veelgeprezen Dark Quiet Death, wat een soort indie romcom is met gastacteurs Jake Johnson en Cristin Milioti in de hoofdrol over de opstart van de gamestudio die eerder in het pand van MQ zat. In seizoen twee sprong de serie terug naar de jaren zeventig en vertelde het met Backstory hoe een van de kleurrijkste personages van de serie, C.W. Longbottom, ooit aan zijn carrière begon. Het derde seizoen duikt ook in het verleden, ditmaal in dat van twee andere personages, wat opnieuw een op momenten aangrijpende aflevering heeft opgeleverd.

Imani Hakim als Dana en Rob McElhenney als Ian Grimm in de serie Mythic Quest. Foto Apple TV

Risico’s

Dat de serie de vrijheid heeft om zo met de vorm te experimenteren, is volgens Hornsby te danken aan twee dingen: het immense budget van Apple – „Het bedrijf gaat toch niet failliet.” – en de huidige staat van televisie. „Je kunt tegenwoordig veel meer risico’s nemen dan vroeger, er is ruimte om met het format te spelen.” De aflevering van Mythic Quest die het hoogst wordt gewaardeerd, was ook een creatief risico. Al was dit een gedwongen risico. Want daags na de start van de opnames van het tweede seizoen in 2020, werd alles wegens de pandemie stilgelegd. De schrijvers – waaronder Hornsby – die opeens niets meer konden met het volledig geschreven tweede seizoen, besloten een speciale aflevering te maken: Quarantine. Alle acteurs kregen een gedesinfecteerde iPhone thuisgestuurd. Partners en kinderen werden ingeschakeld voor geluid en licht. Overleg werd gedaan via Zoom.

Het resultaat was een stukje hoogwaardige televisie. Quarantine wist opvallend treffend te vangen hoe vreemd, eenzaam, absurd maar soms ook verbroederend de lockdowns waren. „Het is de aflevering waar ik het meest over wordt aangesproken”, zegt Hornsby. „Ik denk omdat we probeerden te verbeelden waar we allemaal mee omgingen op dat moment. Die eerlijkheid snijdt door alle humor heen en raakt hopelijk aan wat het is om mens te zijn.”

Ook hartverwarmend, en een van de hoogtepunten van het derde, nieuwe seizoen, is de kerstaflevering. Een aflevering die niet geïnspireerd is door hun collega-Apple-comedy Ted Lasso die vorig jaar hoge ogen gooide met hun kerstspecial, zegt Hornsby. „Volgens mij heb ik die zelfs nooit gezien.” Kerst is voor producenten van videogames de drukste dag van het jaar, vertelt Hornsby, omdat iedereen nieuwe spellen krijgt wat veel druk legt op de servers. „En als je servers crashen op Eerste Kerstdag, is dat groot nieuws. Kerst is daarom een heel specifiek onderdeel van deze wereld waar we al vanaf het begin van de serie een aflevering aan wilden besteden. We moesten alleen het juiste seizoen vinden om het te doen.”

Mythic Quest seizoen 3 is nu te zien op Apple TV+.