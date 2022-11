Raad van State: Marokkaanse asielzoekers mogen uitzetting in detentie afwachten

Uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko die in afwachting zijn van uitzetting mogen worden opgesloten in vreemdelingenbewaring. Zo heeft de Raad van State maandag geoordeeld. Vorig jaar oordeelde dezelfde Raad van State nog dat asielzoekers niet mogen worden opgesloten zolang zicht op terugkeer ontbreekt.

De betrekkingen tussen Marokko en Nederland zijn de afgelopen tijd dusdanig verbeterd, dat Marokkaanse autoriteiten weer onderdanen opnemen die geen kans maken op een verblijfsvergunning in Nederland. Omdat Marokko op de lijst van ‘veilige landen’ staat, komen Marokkanen meestal niet in aanmerking voor asiel. Wiens asielaanvraag wordt afgewezen en uitgezet dient te worden, kan worden vastgezet — zeker als de asielzoeker in kwestie verantwoordelijk is voor overlast.

Als er echter geen zicht is op wanneer uitzetting zal plaatsvinden mogen asielzoekers niet in vreemdelingendetentie, zo werd eerder geoordeeld. Vanwege de verbeterde relaties met Marokko zijn er tussen maart en augustus van dit jaar echter elf tijdelijke reisdocumenten verstrekt, waarmee is aangetoond dat uitgeprocedeerde Marokkanen daadwerkelijk uitgezet kunnen worden.