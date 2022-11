Leven in de machtige, kille slagschaduw van Heere Heeresma’s ego

Thuis stond-ie in de boekenkast. Heere Heeresma. Vraag me niet naar alle titels, maar Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming (1973) stond er zeker tussen. Wonderlijke titel, vond ik als kind, vooral omdat onze boekenkast náást de centrale verwarming stond. Heere Heeresma stond kaft aan kaft met Maarten Biesheuvel, Willem Brakman, Maarten ’t Hart. Mannenbroeders. Zonen van gereformeerde grond, worstelend met hun achtergrond. Wist ik toen nog niet natuurlijk, maar kinderlijke intuïtie gaf me in dat die naam met twee keer Heere erin, weinig goeds kon betekenen. En inmiddels las ik waarschijnlijk Jan Wolkers.

Dit als opmaat naar de documentaire En de naam is Heeresma (EO) maandagavond over de schrijver die in 2011 overleed en naast vele boeken en dichtbundels ook een zoon en een dochter achterliet, plus een groot mysterie. Wie was de man? Zijn biograaf Anton de Goede wil dat in elk geval weten. Of ik dat ook wilde, wist ik nog niet zo zeker nadat ik eerst zijn zoon, of liever zijn kloon, Heere Heeresma jr. over hem had gehoord. Staande aan zijn graf oreerde hij dat zijn vader een brandscherm om zich had opgetrokken en hij, de zoon, voelde weinig behoefte dat scherm naar beneden te laten. Dat deed zijn dochter Marijne wél. Zij beschreef in korte, afgemeten zinnen zijn kwaadaardigheid als hij had gedronken. Haar eerste herinnering is die waarin haar vader haar uit het raam houdt en, om haar moeder te kwellen, dreigt haar te laten vallen. „Ik mocht hem nooit in de ogen kijken”, zegt ze. Bang als hij was dat zij daarin het „verdriet, de angst, het donker” zag.

Laat een biograaf zich over mijn leven buigen, schreef Heeresma in een laatste, onafgemaakte brief. Het lijkt erop dat Anton de Goede daar bij leven al mee was begonnen. We zien beelden van hem en de schrijver, wandelend door de straten van Heeresma’s jeugd in Amsterdam-Zuid. Diezelfde straten loopt hij in deze documentaire langs met de zoon, die praat met dezelfde intonatie en zinswendingen als zijn voorbeeld, zijn vader. De biograaf probeert vat op hem te krijgen, maar stuit voortdurend op een muur van spitsvondigheid. Junior declameert zijn vader na: „Voor wie een gigantisch ego heeft, is de weg der nederigheid extra zwaar.”

Ja, vader dronk, zegt de zoon. Maar toen hij daarmee stopte (na een val), kwam er iets anders in de plaats van die verslaving. Succes. Zijn boek Een dagje naar het strand werd vertaald in vele talen, van de Engelse versie werden er 80.000 verkocht, twee keer werd het verfilmd. In 1969, naar een scenario van Roman Polanski, en in 1984 door Theo van Gogh. Een vader, een „dronkelap”, raakt zijn dochtertje kwijt op het strand. In de film heeft het meisje een beugel om haar beschadigde been. Dochter Marijne, destijds het meisje met de „beschadigde geest”, bekijkt de film met rollende tranen, niet eens zozeer om zichzelf, maar om hém, de vader die het volgens haar zo moeilijk had. „Nog nooit heeft iemand hem getroost.” Waarmee maar weer eens wordt aangetoond hoe bont je het kunt maken als ouder, een kind blijft lang loyaal.

Gekneed tot evenbeeld

De biograaf tast en zoekt in de film naar antwoorden. Bij Heeresma’s kinderen vindt hij de weerslag, de echo van de schrijver. Ik weet niet met wie ik meer medelijden heb. Met de dochter of toch de zoon die van jongs af aan door de vader gekneed is tot zijn evenbeeld. Die, sprekend over zijn vader, zijn „gabber”, zegt dat het „geen verdienste, maar wel een prestatie is om zich te handhaven in zijn machtige, kille slagschaduw”. Onder zijn kolderieke en komische schrijven, zegt hij, zat een „héél gevoelige” man. Dat zal best. Maar het verzoek die gevoeligheid te duiden, stuit weer op beton. „Mijn vader zei altijd: mijn privéleven is niet voor algemene consumptie.” De biograaf zoekt het zelf maar uit en wij erbij.