‘Jullie zijn veel waard, hoor’, zegt de docent op het mbo

Een werkgever in de regio stuurde laatst twee touringcars om studenten op te halen en rond te leiden op zijn bedrijf. „Het kon niet op!”, zegt docent mechatronica Ron Berticen. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat ondernemers zo hard trekken aan zijn jonge mbo-techniek-studenten. Pretoogjes achter zijn bril.

Het gaat onder anderen om de jongens die vanmiddag staan te wachten voor de deur van de metaalwerkplaats. Zodra die opengaat, stromen ze naar binnen. Oortjes uit, tassen dumpen, jassen uit en omkleden in blauwe overalls. 25 man – louter jongens – van 17 en 18 jaar. Ze zijn tweedejaars, niveau 4.

Ze hebben er zin in, zegt leraar werktuigbouwkunde Sam Heemskerk: in kleine teams bouwen de studenten zeepkisten voor een regionale wedstrijd. Eerst zelf getekend, dan materialen besteld en nu lassen, snijden, buigen, meten, in elkaar passen. Heemskerk: „We geven vrije opdrachten. Vroeger moest je een tekening nabouwen maar daar leer je weinig van. Nee, ze moeten alles zelf bedenken, tekenen en uitvoeren. Het plafond is eraf. Ik geef één opdracht: een zeepkist die het doet, en er komen zeven totaal verschillende zeepkisten uit die het doen. Prachtig.”

Voordat ze beginnen, praat Heemskerk even met de groep. Hij is ook hun mentor. Weten ze zelf al waar ze over twee à drie jaar gaan werken – wat ze wórden? Glazige blikken, niemand zegt iets. Ze denken. „Als ik maar meer betaald krijg dan tijdens de stage”, zegt één. Heemskerk: „O dat krijg je zeker. Jullie zijn veel waard hoor.” Sommigen knikken. En dan pakken ze hun veiligheidsbrillen en lopen ze naar de machines.

Bonte verzameling studenten

Het mbo moet weer in aanzien stijgen, vinden vrijwel alle partijen in Den Haag, die woensdag over het mbo praten. Handen en vaardigheden zijn nodig de komende jaren, misschien wel harder dan academici. Maar wat ís het mbo anno 2022? Een bonte verzameling studenten en opleidingen, blijkt op ROC Nijmegen, waar bijna 10.000 studenten rondlopen. De jongste is 15 en de oudste 25. Eén ding hebben ze gemeen: ze wonen vrijwel allemaal bij hun ouders.

De meesten beginnen meteen aan een beroepsopleiding die twee, drie of vier jaar duurt, afhankelijk van het niveau. Ze worden verzorgende of verpleegkundige, bakker of restaurantmanager, automonteur of computerprogrammeur. In het gebouw in het centrum van Nijmegen zitten leerbedrijven waar studenten werken en echte klanten komen. Een bakkerij, een restaurant, een winkel, een café, een fitness, een kapper.

Sommige studenten beginnen in de ‘entree’: een oriëntatiejaar voor iedereen die nog geen diploma heeft. Zij zijn van de middelbare school gestuurd, hebben geen diploma of komen uit een asielzoekerscentrum.

Burgerschapsles

Vanochtend bespreken acht entreeleerlingen bij het verplichte vak burgerschap het onderwerp sexting en de strafbare praktijk waarbij jongeren blootfoto’s van (meestal) een meisje rondsturen en haar belachelijk maken. Als een foto van een meisjesbuik met sexy ondergoed op het grote scherm verschijnt, gieren de jongens van de lach. Maar ze schamen zich ook, sommigen weten níét waar ze moeten kijken. Ze duiken achter hun arm.

Eenmaal bijgekomen van de hilariteit en gêne bespreken ze het heikele onderwerp. Wat vind jij Mahammadou, vraagt lerares Liza Mourad. Mahammadou, een serieuze jongen van 16, kwam op zijn negende uit Guinee. Hij deed de internationale schakelklas, praktijkschool en zit nu hier. Hij wil timmerman worden. Het meisje in kwestie had nooit blootfoto’s van zichzelf moeten maken en die naar haar vriend moeten sturen, vindt hij. Dat is ‘haram’ – verboden.

Vóór hem zitten Rehase (25) en Zemichiel (18), die beiden als orthodoxe christen uit Eritrea zijn gevlucht. Ze vinden sexting een „slechte” zaak en „vies”. Musa (18), uit Sierre Leone, vindt sexting ook niks en Devrim (19), het enige meisje in de klas, vindt het gênant. Bas (16) en Jean (19) – die als enigen al hun hele leven in Nederland wonen – reageren net iets anders. Ze vinden het niet zozeer gênant voor het meisje maar voor de verspreiders. Ze heeft sowieso geen schuld, zeggen zij, want ze deelde de foto aanvankelijk met haar vriendje. „Verliefd.” Later, toen de verkering uit was, deelde hij die foto met zijn vrienden en werd het overal verspreid. De schuld, zeggen Bas en Jean beslist, ligt bij het vriendje. Dat vindt lerares Liza ook.

Bas en Jean werden allebei van de middelbare school gestuurd, maar hebben zich „herpakt”, vertellen ze. Ze doen versneld het entreejaar en gaan de timmeropleiding doen.

Devrim vertelt later dat ze verloofd is. Met een man uit Azerbeidzjan. Hij woont daar, ze heeft hem leren kennen via internet. Heeft ze hem dan wel ontmoet? „We hebben in Turkije afgesproken met onze ouders. Hij heeft hen toen toestemming gevraagd en mij een ring gegeven.” Bedoeling is dat Devrim een mbo-diploma haalt (installatietechniek) en als ze eenmaal een baan heeft, hij naar Nederland komt.

Praktijkavond bij opleiding Horeca van ROC Nijmegen.

De studenten op deze school zijn zo divers en ook zo anders dan vroeger, dat de leraren zelf elke dag bijleren, vertellen ze. Het is hard werken. Marga Hendriks en Iris Mooi zijn allebei tegen de zestig en runnen samen onder meer het ‘passend onderwijs’ – een wettelijke verplichting om studenten met een beperking te begeleiden. Een verplichting die hogescholen en universiteiten niet hebben. Op ROC Nijmegen gaat het om zeshonderd studenten – de een heeft een chronische ziekte, de ander adhd of autisme.

„Deze generatie is zo anders dan die van 25 jaar geleden, of zelfs van 10 jaar geleden”, zegt Hendriks. „Ze zijn zo gewend aan communiceren via sociale media, dat ze bellen al eng vinden. Laat staan een echt gesprek. Daardoor denk je trouwens dat ze mediawijs zijn – die knopjes bedienen ze razendsnel – maar dat is ook niet zo. Iets zoeken op internet is moeilijk. En ze weten niet wat een ‘cc’ is.”

Alles moet ‘leuk’ zijn volgens deze generatie studenten, en veel verveelt al snel, vertelt Mooi. „Wij leerden vroeger dat als je ergens aan begint, je dat afmaakt. Dat is niet meer zo. Als iets niet bevalt, switchen ze van studie. Of ze komen gewoon niet.” De opleiding past zich aan, vertelt Hendriks. „Het verzuimloket heet tegenwoordig presentieteam.” Is deze generatie verwend? Mooi: „Dat noemen we niet zo. We noemen het gewend. Gewend om gebracht en gehaald te worden. Gewend om mee te praten thuis. Gewend dat hun ouders ze de hand boven het hoofd houden.”

Er is ook een groep onder de studenten in het passend onderwijs waar Mooi en Hendriks zich zorgen over maken. „Ze kampen met echte psychische problemen, die zijn verergerd door de lockdowns. Ze kunnen eigenlijk niet leren omdat ze zoveel problemen hebben. En de wachtlijsten in de ggz zijn ongekend lang. Sommigen krijgen geen steun thuis omdat hun ouders alleen maar met zichzelf bezig zijn. Of met een ex. Of met een nieuwe liefde.”

Praktijkles ‘Gastheer’

In het restaurant zitten vanochtend om tien uur drie eerstejaars ‘Gastheer’, niveau twee. Drie studenten zijn niet gekomen. Leraar Jelle Zellers: „Jullie moeten dus harder werken dames.” De ruimte moet ingericht, tafels gedekt, bar en ‘kantoor’ klaargezet. De ochtend is een toets – het is de laatste praktijkles van de eerste periode. Om twaalf uur komen twintig oud-docenten hier lunchen. „Wie gaat de tafels dekken? Senhar en Marie-Louise? En Uma in de bar? Prima. Goed dat jullie zelf een werkverdeling maken.”

Zeller werkt al elf jaar op het ROC Nijmegen. Hij is enthousiast over zijn vak. „Studenten zoals Uma en Senhar, die altijd op tijd zijn en echt iets willen leren, die gaan er zeker komen. Ze werken hard en communiceren.” Maar van sommige studenten is hij blij als ze komen opdagen. Zeller, lachend: „Ik ben soms een halve welzijnswerker.”

De coronaperiode heeft enorm ingehakt op de praktische opleidingen, vertelt Zeller. „We zijn creatief geweest met van alles thuis maken, via Zoom. Stages probeerden we via de goede doelen die open waren: de voedselbank, de daklozenopvang.” Hoe lager het niveau, hoe moeilijker het is je aan te passen aan grote ontwikkelingen, zoals een lockdown én heropening, vertellen alle leraren. Zeller: „Dán ging de school weer dicht en dan weer open. Dat bevorderde de motivatie van studenten niet. Velen zijn nog steeds ontregeld. Terwijl deze studenten maar één ding nodig hebben om tot bloei te komen: rust en regelmaat.”

Veel docenten zien een mooie toekomst voor hun mbo-studenten omdat de arbeidsmarkt zo om ze schreeuwt. Ze hopen alleen wel dat ze later voor zichzelf durven opkomen op de werkvloer. Voor een goed salaris én carrièreperspectief. Juist de gemotiveerde harde werkers. Het zijn niet echt praters maar doeners, zegt Sam Heemskerk. „Ze willen dingen bedenken en maken. Praktijk, praktijk, praktijk.”