Er zijn zaken die je misschien niet vernietigen maar die het leven nou ook weer geen feest maken; zoals de hik, een tandenstoker die afbreekt tussen de kiezen of een stom liedje in je hoofd. Iets van vergelijkbare vervelendheid overkwam me dit weekend. Ik dacht terug aan een leuke oud-studiegenoot. Ik zag haar voor me, hoe ze klonk, herinnerde me zelfs welke vakken we samen volgden. Alles wist ik nog – behalve hoe ze heette. En bam, daar begon de ellende.

De laatste keer dat ik niet op een naam kon komen, duurde het hooguit een paar uur voor hij me weer te binnen schoot en ik in een volle tram „Nana Mouskouri!” kon roepen, maar dit keer was er na een hele dag nog steeds geen verlossing. Ik pakte Bernlefs Hersenschimmen erbij en legde hem weer weg, ik begon een beetje op en neer te springen in de hoop dat de rommelzolder van het hoofd opgeschud zou worden, waardoor de juiste archiefdoos boven zou komen te liggen. Ik probeerde met iets anders bezig te gaan maar bleef tot diep in de nacht op, alle 4.244 contacten op Facebook doorploegend, razend langs Instagram-profielen. Ik herlas dagboeken en appte oud-studiegenoten – die geen idee hadden wie ik bedoelde.

Ik dacht aan alle eerdere keren dat ik een naam vergat en er later vanzelf weer op was gekomen. Ik probeerde me voor te houden dat het niet erg was dat ik even niet meer wist hoe ze heette. Het was niet alsof ik nog geld of een nier van haar kreeg, en ze was nou ook weer niet mijn schoonzus of leidinggevende, eigenlijk was er helemaal niets aan de hand, maar toch, maar toch! Ondertussen kwamen talloze andere namen even ongevraagd als moeiteloos op. Van de kantinejuffrouw van mijn faculteit (Bertha!) tot de echtgenote van Ramses de Tweede (Nefertari!). Het geheugen was een blije labrador die van alles apporteerde, behalve waar ik om had gevraagd.

Twee dagen later kwam de naam me eindelijk voor de geest. Wat volgde was geen bevrediging, laat staan triomf. Ik was alleen maar boos. Op mijn vermogen om dagenlang bezig te zijn met zoiets futiels. Ik vreesde de onrust voor de volgende keer als ik ergens niet op kon komen. Hoe ik dan, bij voorbaat al doodop, weer in de leegte moest turen. Veroordeeld tot de moerassen van de herinnering en de asfaltgrauwe bossen van zelftwijfel, die onwrikbare pilaren van een persoonlijkheid.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.