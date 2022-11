Instanties hoeven contracten met voormalige Duitse Gazprom niet op te zeggen door nationalisatie

Gemeenten en andere Nederlandse instanties die een gascontract hebben bij de Duitse energieleverancier SEFE, het voormalige dochterbedrijf van het Russische Gazprom, hoeven dat toch niet op te zeggen nu Duitsland het bedrijf nationaliseert. Dat schrijft minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) dinsdagochtend in een brief aan de Tweede Kamer.

In april maakte Jetten bekend dat contracten met Gazprom Germania opgeheven moesten worden. Deze contracten droegen „bij aan de Russische staatskas” en waren volgens de minister daarom „onwenselijk”. Dat het bedrijf later SEFE werd en geen Russisch gas meer afnam, veranderde daar niets aan. De aandelen van de leverancier behoorden nog altijd toe aan Russen, waardoor alsnog de sancties werden overtreden.

Gemeenten en andere instanties - zoals scholen, sportclubs en drinkwaterbedrijven - konden aanvankelijk tot eind maart 2023 vrijstelling vragen op het afsluiten van een nieuw energiecontract. Veel instellingen zegden hun contracten tot nu toe op, maar een deel nog niet. Instanties die nu nog een lopend SEFE-contract hebben, kunnen dit door de Duitse nationalisatie aanhouden. Hoeveel Nederlandse contracten er begin dit jaar waren en nu nog zijn, weet het ministerie voor Klimaat en Energie niet, aldus een woordvoerder.

Extra kosten

Voor sommige instellingen die nu al een nieuw contract hebben maakt dat in de kosten weinig uit, bijvoorbeeld omdat hun afspraken met het Duitse bedrijf toch al voor de nationalisatie afliepen. Tegelijkertijd zijn er volgens Jetten „verschillende partijen” voor wie de verplichte opzegging van het contract wel problematisch is. Zij zegden hun contracten „voortvarend” en voor de aflooptijd ervan op. Door de hoge energieprijzen werden hun nieuwe contracten vaak een stuk duurder dan wat zij bij SEFE betaalden.

Instanties die vroegtijdig naar een andere energieleverancier zijn overgestapt en daar tussen 10 oktober en 31 december extra kosten voor maakten, worden door het ministerie gecompenseerd. Ook organisaties die eigenlijk een contract hadden dat tot in het nieuwe jaar doorliep maar dat inmiddels hebben opgezegd, worden mogelijk tegemoetgekomen. Jetten schrijft dat hij daar momenteel nog naar kijkt. In totaal hebben 140 organisaties sinds april een ontheffing aangevraagd. Hoeveel daarvan gecompenseerd moeten worden, wordt volgens een woordvoerder van het ministerie in de loop van 2023 duidelijk.

SEFE is, na Uniper eerder dit jaar, het tweede bedrijf dat door de Duitse regering wordt genationaliseerd. Jetten noemt het inlijven van SEFE „goed nieuws”. „Door deze stap wordt de energiezekerheid in de EU verder veiliggesteld en hebben we zekerheid dat er geen Nederlands geld via de achterdeur naar Russische aandeelhouders verdwijnt.”

Lees ook dit verhaal over Duitse en Franse energieleveranciers: Duitse Uniper en Frans EDF wankelen door dichtdraaien Russische gaskraan