Terwijl Thierry Baudet een samenzwering van buitenaardse reptielen openbaarde die in vermomming over de wereld heersen, presenteerde de Russische leider Poetin als alternatieve theorie dat we te maken hebben met satanisten. Hij bracht daarmee de oorlogsretoriek op een ander plan, die van een religieuze strijd tussen goed en kwaad.

Hella Rottenberg is journalist. Van haar verscheen onlangs het boek Z. Hoe Poetin Rusland weer groot wilde maken.

Westerse elites hebben geloof en traditionele waarden overboord gezet en proberen hun wil aan „alle maatschappijen” op te leggen, verklaarde Poetin. Hun afwijzing van „alles wat menselijk is krijgt de trekken van een omgekeerde religie, van puur satanisme”. Hij zei dit op 30 september bij de plechtigheid ter gelegenheid van de annexatie van vier (nog niet) veroverde Oekraïense provincies. Aan het begin van de invasie was Oekraïne een anti-Rusland project van de NAVO en moest worden gedemilitariseerd en gedenazificeerd. Nu voegde Poetin er een nieuwe rechtvaardiging voor de oorlog aan toe: de strijd tegen de duivel.

Was Poetin waanzinnig geworden of was het een berekenende stap in de propaganda? In de dagen ervoor had hij besloten tot escalatie van het militaire conflict. Hij had mobilisatie van reservisten afgekondigd, waardoor de oorlog ineens elke Russische familie raakte. Honderdduizenden mannen vluchtten weg uit Rusland, de blijvers maakten zich grote zorgen. Het Russische leger leed nederlagen en trok zich steeds verder terug. Voor het Kremlin was het zaak om de bevolking te motiveren de oorlog voort te zetten en degenen die weigerden mee te vechten te bestempelen tot landverraders. Niets minder dan het satanisme, het metafysisch kwaad besloot Poetin daartoe van stal te halen.

Duistere ondergangsvisioenen

Aan de notie van satanisten die Rusland bedreigen zit een hele leer vast, die de meest reactionaire en chauvinistische figuren in en rond de Russisch-Orthodoxe Kerk verspreiden en die Poetin nu omarmt. De moord op de tsaar in 1918 was in de visie van orthodoxe fundamentalisten een ‘rituele moord’, bedoeld om de deur te openen voor de duivel, waarna de apocalyps zou volgen. Na de dood van de tsaar werd het orthodoxe Rusland het laatste bastion tegen de Antichrist en voert het sindsdien een uitputtingsstrijd tegen de krachten van het kwaad. Tot die krachten behoren Joden, maar ook aanhangers van andere religies en sekten.

Lees ook dit opiniestuk: De Russen moeten zich zelf losmaken van hun sekteleider

Duistere ondergangsvisioenen van het demonische Westen dat Rusland belemmert zijn lotsbestemming te bereiken en dat van Oekraïne een anti-Rusland heeft gemaakt, is het hoofdthema van ideologen zoals Aleksandr Doegin en Aleksandr Prochanov. In de opvatting van Prochanov was de Euromaidan „de demonische bastaard die gebaard was door verkrachting van de maagd Rusland door de zwarte satan”.

Poetin haalde de duivel maar zelden erbij als hij sprak over het vijandige Westen, maar hij putte wel degelijk uit het gedachtegoed van Doegin cum suis. Al meer dan tien jaar schildert Poetin het Westen met zijn liberale waarden en politieke correctheid af als een bedreiging van de Russische patriarchale, christelijk conservatieve tradities en collectivistische cultuur. Daarbij richt hij zijn pijlen onder meer op homorechten, volgens hem een wapen van een neoliberale samenzwering tegen traditionele samenlevingen.

Goddeloze horden

Nadat Poetin op 30 september jongstleden de oorlog tegen Oekraïne opgewaardeerd had tot een strijd tegen westers satanisme, haastten zijn lakeien zich dit te beamen en verder uit te werken. Vice-voorzitter van de veiligheidsraad Dmitri Medvedev, die zich sinds de invasie onderscheidt door rabiate haatberichten op zijn Telegramkanaal, schreef dat Rusland als opdracht heeft „de heerser over de hel te stoppen, of zijn naam nu Satan, Lucifer of Iblis is” en liet daar het dreigement op volgen dat „wij al onze vijanden naar het brandende Gehenna kunnen sturen”. Een medewerker van Poetins vertrouweling Nikolaj Patroesjev, secretaris van de veiligheidsraad, verbond in een interview met het populaire roddelblad Argumenty i Fakty, „honderden satanische sekten” die actief zouden zijn in Oekraïne aan occulte Amerikaanse sekten, de CIA en machtige Oekraïners die lid zouden zijn van de kerk van satan, scientology of de joodse ultraorthodoxe Loebavitsjer chassidim. Die laatste groep schreef hij het uitgangspunt toe dat ze zich verheven achten boven alle naties en volken.

Een ‘heilige oorlog’ gebaseerd op verdediging van het duizendjarige Russische christendom tegen de goddeloze horden, zou de bevolking wellicht kunnen opwekken de oorlog te blijven steunen

De Russische strijd tegen de duivel, waarachter zich ook de islamitische leider Kadyrov heeft geschaard, lijkt bedoeld om het afnemende geloof in de noodzaak van de oorlog een nieuwe impuls te geven. De termen demilitarisering en denazificactie sloegen niet erg aan en werden op aanwijzing van het Kremlin steeds minder vaak gebruikt. Uit een analyse van sociale media blijkt dat Russen de dreiging van de NAVO en het Westen het meest noemen als rechtvaardiging voor de invasie. Een ‘heilige oorlog’ gebaseerd op verdediging van het duizendjarige Russische christendom tegen de goddeloze horden, zou de bevolking waarvan 70 procent zich als Russisch-orthodox beschouwt wellicht kunnen opwekken de oorlog te blijven steunen.

Tegelijkertijd wordt de strijd tegen satan ook in eigen land opgevoerd. Het verbod op lhbti-propaganda wordt uitgebreid en zal van toepassing zijn op elke uiting in het openbaar voor mensen van alle leeftijden, terwijl het verbod tot nu toe beperkt was tot minderjarigen. In de jacht op de Antichrist arresteerde de FSB in september 187 mensen in 46 regio’s die ervan worden verdacht lid te zijn van ‘Colombine satanisten’ en Oekraïense radicalen die zichzelf ‘Maniakken van de Moordsekte’ zouden noemen. Voor het bestaan van deze groepen bestaat geen enkel bewijs. De man die ze aanwees verklaarde dat ze „jaarlijks 15 à 20 mensen en honderden katten en duiven doden”.

In hun paranoia en verlangen terug te keren naar een groots en onschuldig verleden hebben Poetin en Baudet veel gemeen. Het verschil is dat Baudet langs de kant staat te roepen en Poetin aan de macht is. Hoe griezelig het ook is, of je met buitenissige ideeën en nostalgie een oorlog kunt winnen, valt nog te bezien.