Afscheid is een met hoop en angst beladen verschijnsel. De hoop is de ander snel en in goede gezondheid terug te zien. De angst schuilt erin dat zonder elkaars toeziend oog de ander minder beschermd is, minder goed toegerust voor de uitdagingen van het leven.

Ik denk hier nu aan omdat een paar dagen terug een van mijn dierbaarste vrienden zijn huis leeghaalde en naar de andere kant van de wereld vertrok. Het was voor de liefde. Een beter excuus is er niet, of het moet zijn om je leven te redden, zoals zoveel andere soorten migranten dat al sinds jaar en dag doen. Maar liefde, en dat voeg ik er nadrukkelijk aan toe, is ook van levensbelang. Daarzonder is het toch niet helemaal wat het kan zijn, het bestaan, zeg maar.

We hadden de verhuizing lang en zorgvuldig met elkaar besproken en waren het met elkaar eens geweest dat hij zou moeten gaan. Ik geloofde het echt, dat van de liefde en dat het de sprong waard is, toen ik het maanden geleden tegen mijn vriend zei. Maar nu is hij weg, en ik ben blij voor hem, en trots ook. Maar ik mis hem alsnog. En maak ik me zorgen of hij het redt zonder zijn familie en zonder vrienden zoals ik, die aan een half woord genoeg hebben.

Daar komt bij dat hij nog niet beseft wat ik al wel weet, namelijk dat migratie diep op een mens ingrijpt. Het is zoveel meer dan alleen je koffers pakken en vertrekken. Zoveel wreder dan jezelf duizend keren door de ogen van anderen te zien, zo vaak dat, als je niet oppast, je samenvalt met het beeld dat zij van jou hebben. Migratie, zou je kunnen zeggen, scheurt je los van jezelf. Of nee, zo erg is het ook weer niet. Eerder is het zo dat migratie het bovenste laagje van je vele identiteiten wegtrekt. Je hebt er nog genoeg over, daar niet van. Maar dat ene dunne filmpje beschermt de veel gevoeligere lagen eronder. Ik weet dat mijn goede vriend kwetsbaar zal zijn op manieren die hij nog niet kent als geboren en getogen Nederlander.

Ik dacht aan mijn zoon, aan toen hij nog klein was en voor het eerst mijn geboorteland Suriname bezocht. Hij schopte zijn schoenen uit toen we het vliegtuig uit kwamen en zou de rest van ons verblijf op zijn blote voeten door het land lopen. Alsof zijn lichaam contact wilde maken, wortels terug wilde laten groeien en hem daar wilde houden waar hij toch eigenlijk ook thuis is. Toen we na de vakantie terugreden naar het vliegveld, had hij zich urenlang vastgeklemd aan mijn broer, zijn oom. „Ik wil bij u wonen”, zei hij, „maar ik kan dat niet. Want als ik hier blijf, mis ik iedereen in Nederland. Maar nu ga ik weg en moet ik iedereen hier missen.” Hij was zes jaar oud en legde zonder omwegen de onmogelijke verscheurdheid van de migrant bloot.

Mijn broer begreep het, want migratie zit ons Surinamers in het bloed. Adjossi, zingen we tot elkaar, in de woorden van Max Nijman. Vaarwel. Het is het moeilijkste woord om uit te spreken. Want we weten niet wanneer en hoe we elkaar weer treffen. We weten dat afscheid niet alleen angst is, en ook niet alleen hoop. Het is een bitterzoete verdieping van vriendschap en andersoortige liefde. Een herinnering aan dat je van elkaar houdt, en dat je elkaar niet kwijt wilt.

Maar dit vertelde ik mijn vriend allemaal niet. Het enige wat ik zei was: ga. Ga het avontuur aan. Zorg dat het lukt, wees er zeker van dat je erin slaagt. De liefde is de moeite van de strijd waard. Maar weet dat als het dan toch niet lukt, dan zijn wij hier, en we zullen je omarmen zoals we altijd hebben gedaan.

