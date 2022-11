Gezondheidsraad: vaccineer kinderen van zes maanden met medische aandoening

De Gezondheidsraad adviseert om kinderen vanaf zes maanden oud te vaccineren tegen het coronavirus wanneer zij een „ernstige onderliggende medische aandoening” hebben. Dat kan met de mRNA-vaccins van zowel Pfizer/BioNTech als Moderna, allebei onlangs goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau, zo staat te lezen in het dinsdag gepubliceerde advies van de Gezondheidsraad.

Ook adviseert de raad baby’s, peuters en kleuters in „uitzonderlijke gevallen” te vaccineren wanneer zij met iemand samenleven die kwetsbaar is voor Covid-19, maar zelf niet gevaccineerd kan worden. Dat kan indirecte voordelen voor het kind opleveren, zoals minder sociale beperkingen en stress in het huishouden.

Tot nu toe waren coronavaccins beschikbaar voor kinderen vanaf vijf jaar oud. Onderzoek heeft volgens de raad uitgewezen dat gevaccineerde kinderen tussen de zes maanden en zes jaar oud „een goede immuunrespons” hebben, al is niet duidelijk hoeveel bescherming een vaccin bij deze groepen precies biedt tegen (ernstige) Covid-19. Na een aantal maanden zou de bescherming, net als bij volwassenen, weer afnemen. De bijwerkingen van het vaccin zijn volgens de raad „mild en van korte duur”.

Desalniettemin adviseert de Gezondheidsraad niet om alle kinderen vanaf zes maanden oud te laten vaccineren, omdat deze leeftijdsgroepen minder snel en minder ernstig ziek worden door het virus. Ook het risico op de aandoening MIS-C, waarbij het immuunsysteem op hol slaat na een corona-infectie en schade toebrengt aan organen, zou erg laag zijn, omdat de meeste kinderen het coronavirus al hebben gehad. „Voor de meeste kinderen tussen zes maanden en zes jaar is het nut van vaccinatie dan ook beperkt”, zo schrijft de raad.