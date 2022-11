Franse minister van Energietransitie onder vuur door oliebeleggingen voor haar kinderen

De eerste maanden van het ministerschap van Agnès Pannier-Runacher, de Franse minister van Energietransitie, gingen vooral over sobriété énergétique, energiesoberheid. Onvermoeibaar herhaalde de in mei aangestelde Pannier-Runacher (namens Renaissance, de partij van president Macron) dat bedrijven minder energie moesten verbruiken en spoorde ze burgers aan hetzelfde te doen.

In vlot geregisseerde video’s en op persconferenties gaf ze tips hoe de Fransen in twee jaar tijd 10 procent minder olie, gas en elektriciteit kunnen gebruiken. „Dat is natuurlijk goed voor de planeet, maar het helpt ook om de winter door te komen en de komende jaren van het Russische gas af te raken”, zei ze deze zomer opgetogen in een in het bos opgenomen filmpje.

Hier spreekt een vrouw die het beste voorheeft met de planeet, zou je denken. Maar wie de afgelopen dagen googelde op de naam Pannier-Runacher, krijgt een heel ander beeld. Een onthulling van het onafhankelijke onderzoeksplatform Disclose heeft vragen doen rijzen over mogelijke belangenverstrengeling van de minister.

Lees ook dit profiel: Macron kiest een loyale technocraat en een keiharde werker als premier

Een week geleden meldde Disclose dat Jean-Michel Runacher, de vader van de minister en oud-topman van oliebedrijf Perenco, in 2016 een bedrijf heeft opgezet op naam van zijn minderjarige kleinkinderen, de kinderen van de minister. Dat bedrijf, Arjunem, stak 1,2 miljoen euro in drie hedgefondsen waarin Perenco ook investeerde. Welke fondsen dat zijn, is niet duidelijk, maar alle drie beleggen ze in fossiele brandstoffen. Ze zijn bovendien gevestigd in fiscaal vriendelijke oorden als Guernsey en de Amerikaanse staat Delaware. Pannier-Runacher zette in de zomer van 2016 de handtekening om haar kinderen, destijds vijf, tien en dertien jaar oud, aandeelhouder te laten worden.

De familie had volgens Disclose met de constructie een manier gevonden om de toekomstige erfenis van Runacher senior onbelast bij zijn kleinkinderen te doen belanden. Nu lijkt de familie Pannier-Runacher er vooral de reputatie van de minister mee te hebben beschadigd. Want sinds de onthulling vraagt Frankrijk zich af of iemand met een in belastingparadijzen weggestopt familiekapitaal dat zijn oorsprong vindt in de olie, wel de geschikte persoon is om de energietransitie te leiden.

Kritiek op de ‘macronie’

Critici zien in het schandaal opnieuw de bevestiging dat de ‘macronie’, de entourage van president Emmanuel Macron, bestaat uit rijke mensen die zelfverrijking als doel hebben in plaats van verbetering van het leven van ‘gewone’ Fransen. Bij de kritiek op Pannier-Runacher speelt mee dat zij een macroniste van het eerste uur is.

Toen Arjunem in 2016 werd opgericht, stond ze op het punt zich aan te sluiten bij het campagneteam van toekomstig presidentskandidaat Macron. En nadat hij eenmaal gekozen was tot president, werd ze staatssecretaris van Economie, minister van Industrie en sinds mei dus minister van Energietransitie.

Lees ook deze necrologie van Serge Dassault: Een ‘grand industriel’ en een omstreden politicus

Een onthulling van Politico gooide na het nieuws van Disclosure nog wat olie op het vuur. De politieke nieuwswebsite meldde enkele dagen geleden dat Pannier-Runacher in een pand woont dat eigendom is van de invloedrijke, maar omstreden familie Dassault. Deze familie werd rijk met de bouw van onder andere gevechtsvliegtuigen en geniet grote invloed in de Franse media en politiek. Ook kwam ze herhaaldelijk in het nieuws met corruptieaffaires.

Minister Pannier-Runacher probeert alle kritiek van zich af te schudden door op de regeltjes te wijzen: omdat zij persoonlijk niet betrokken was bij Arjunem, hoefde ze het bestaan van het bedrijf niet te melden als minister. En dat haar huis van de Dassaults is, zou ze niet hebben geweten – en het is ook niet strafbaar.

President Macron en premier Élisabeth Borne blijven voorlopig achter de minister staan, maar besmet is haar ministerschap wel. De Hoge Autoriteit voor Transparantie in het openbare leven heeft inmiddels een onderzoek geopend naar Pannier-Runacher. Dinsdag werd bekend dat ze zich niet meer mag bemoeien met zaken die met Perenco en twee andere bedrijven te maken hebben.