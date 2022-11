Excentriek, intuïtief en altijd op zoek naar ‘de nieuwe Alibaba’

Tien minuten. Meer tijd had Softbank-oprichter Masayoshi Son niet nodig om in 2000 overtuigd te raken van Jack Ma, oprichter van de Chinese webwinkel Alibaba.

Het was de „vechtersmentaliteit” die hem zo aansprak in Ma, vertelde Son bijna twintig jaar later tijdens een speech op de Universiteit van Tokio. En, misschien nog wel belangrijker: „Jack had fonkelende ogen.”

Het is Masayoshi Son (65) ten voeten uit. De excentrieke oprichter van het Japanse Softbank – de grootste tech-investeerder ter wereld – doet alles op intuïtie. Vrijdag kondigde hij aan een stap terug te doen bij zijn investeringsfonds. Son gaat zich fulltime richten op het begeleiden van de Britse chipontwerper Arm – een van Softbanks grootste investeringen en „de bron van mijn energie, mijn geluk en enthousiasme”, aldus Son vrijdag tijdens de presentatie van Softbanks kwartaalcijfers.

Notenkraker

Een stap opzij betekent dat Son – die eigenaar blijft van Softbank maar de dagelijkse leiding ovedraagt – niet meer de presentatie van de kwartaalresultaten voor zijn rekening neemt. Normaal gesproken bestaan dergelijke presentaties uit gortdroge slides, bij Son is het elk kwartaal een belevenis. Denk aan schermvullende plaatjes van hordes eenhoorns. Of Son die – op muziek van Tsjaikovski’s Notenkraker – voor het oog van beleggers meedanst met bewegende gouden eieren, die staan voor Softbanks succesvolle beleggingen.

Masayoshi Son – bijnaam ‘Masa’ – startte Softbank in 1981, als een website waar consumenten softwarepaketten konden bestellen. Met de opkomst van internet bouwde Son Softbank uit tot een succesvolle investeringsmaatschappij. Softbank heeft belangen in honderden bedrijven, onder meer in Yahoo, telecombedrijven Vodafone en T-Mobile, maaltijdplatform Doordash en start-ups (jonge technologiebedrijven) in artificiële intelligentie en financiële dienstverlening.

Bij het knappen van de internetzeepbel rond de millenniumwisseling stortte de koers van Softbank in. Son verloor 70 miljard dollar – op dat moment 99 procent van zijn persoonlijke vermogen. Het voelde voor Son alsof hij „in een ravijn viel”, zou hij later zeggen. „Op een of andere manier heb ik het overleefd.”

Het waren de ‘fonkelende ogen’ van Jack Ma die Son weer op het juiste spoor zetten. Na de bewuste ontmoeting besloot Son 20 miljoen dollar te investeren in Alibaba, waarmee Softbank een derde van de aandelen van de webwinkel in handen kreeg. Sons gok bleek een gouden zet: toen Alibaba in 2014 naar de beurs ging, was de 20 miljoen van Son inmiddels 60 miljard dollar waard.

Het geld van Alibaba zou de toekomst van Softbank in de decennia daarna bepalen – en daarmee de koers van de techsector als geheel. Son gelooft niet in uitgewerkte modellen en economische projecties, maar richt zich op een „gevoel” dat hij bij een ondernemer krijgt. Daarna volgt blind vertrouwen en ongelimiteerde hoeveelheden geld, waarmee ondernemers bewust door Son worden opgejut om vooral zo snel mogelijk te groeien. Voor Softbank maakt vervolgens één heel groot succes de verliezen uit honderd mislukte andere investeringen goed.

Meer over de mislukte investering van Softbank in WeWork: ‘Hoe je in twee maanden 35 miljard aan waarde kunt verliezen’

Gepassioneerd kunstenaar

Son werd in zijn keuzes altijd gedreven door de motivatie om de nieuwe Jack Ma te vinden. Son zag een vergelijkbare fonkeling in de ogen van de Amerikaan Adam Neumann, oprichter van kantoorverhuurder WeWork. Son pompte 20 miljard in WeWork, tot vlak voor de beursgang in 2019 bleek dat Neumann zijn bedrijf had opgezadeld met gigantische verliezen en zichzelf had verrijkt op kosten van Softbank.

Son had zich laten meeslepen in het verhaal van Neumann, die hij als „zijn zoon” beschouwde en hij omschreef als „een gepassioneerd kunstenaar”. Later zou Son spijt betuigen. „Ik heb een harde les geleerd.”

Soms gokte Son goed, zoals bij zijn investering in TikTok-eigenaar Bytedance en de Zuid-Koreaanse webwinkel Coupang, die vorig jaar naar de beurs ging en Softbank miljarden opleverde. Maar veel vaker ging het mis, onder meer met mislukte deelnemingen in chatprogramma Slack, taxi-app Uber en het Indiase hotelplatform Oyo. Vorig kwartaal verloor Softbank bijna tien miljard dollar aan zijn belangrijkste investeringen. De tekorten worden de laatste jaren steeds gecompenseerd door aandelen Alibaba te verkopen. Op dit moment heeft Softbank nog maar zo’n 15 procent van Alibaba in handen.

Son blijft ondertussen vasthouden aan zijn strategie: een grote gok met de ondernemer die de toekomst kan bepalen. „Toen het internet begon, kreeg ik dezelfde kritiek. Zelfs meer dan nu”, zei hij in 2020 tegen het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. „Ja, ik heb tactische fouten gemaakt. Maar mijn visie is nog onveranderd.”