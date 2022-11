Egyptische activist Alaa verbreekt na maanden zijn hongerstaking

Na zo’n zeven maanden heeft de Brits-Egyptische mensenrechtenactivist Alaa Abdel Fattah, die gevangen zit in de Wadi al-Natrungevangenis in de Egyptische stad Caïro, zijn hongerstaking beëindigd. Dat laat hij weten in een brief aan zijn familie, die zijn zus dinsdag op Twitter plaatste. Waarom hij zijn hongerstaking heeft verbroken, is onduidelijk: „Ik vertel alles donderdag”, schrijft hij in de brief.

De 40-jarige politiek gevangene zit een straf van vijf jaar uit, omdat hij in 2021 ‘nepnieuws’ via sociale media zou hebben verspreid. Al jaren pleit hij voor meer vrijheid en democratie in Egypte. Alaa zit vast sinds 2014, toen hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar omdat hij zonder toestemming had geprotesteerd. In april zette hij in de gevangenis zijn eigen gezondheid in als troef tegen president Abdel-Fattah al-Sisi van Egypte, om zo de aandacht te vestigen op onder meer het lot van politieke gedetineerden. Op 6 november, het begin van de klimaattop in Sharm-el-Sheikh, stopte hij zelfs enkele dagen met het drinken van water.

In de brief die zijn zus op Twitter plaatste, schrijft Alaa aan zijn moeder dat hij „oke” is en dat hij graag aankomende donderdag met haar zijn verjaardag wil vieren. „Neem een taart mee, ik heb mijn hongerstaking verbroken”. Alaa is vrijdag jarig. In de tweet schrijft zijn zus niet op de hoogte te zijn van wat er in de gevangenis gebeurt. Wel bevestigt ze dat haar familie donderdag langsgaat.

