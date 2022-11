Hoor wie klopt daar, kinderen. Het is een vreemdeling, zeker. Maar afhankelijk van – zo lijkt het – waar of iemand in de stad of platteland woont, wordt hij verwelkomd of verguisd. Moet hij worden afgeschoten of beschermd.

Tien jaar geleden was de wolf nog een non-probleem. Nu is hij onderwerp van een verhitte discussie, waarbij zeker op sociale media weinig compassie voor elkaars argumenten lijkt te zijn.

Aan de ene kant staan veehouders: de wolf bijt met enige regelmaat schapen dood, en valt sinds kort ook kalveren en pony’s aan. Zij willen dat het roofdier wordt verjaagd of wordt doodgeschoten, wat tegen de Habitatrichtlijn ingaat. Aan de andere kant staan ecologen: zij zien de terugkeer van de wolf als teken dat de Nederlandse natuur er gunstig voorstaat. De aanwezigheid van een wolf doet het ecoysteem goed, en de wolf is een natuurlijke oplossing voor het overschot aan hazen, reeën, herten en wilde zwijnen – die anders door de mens zouden worden afgeschoten.

Minister Christianne van der Wal (Natuur, VVD), die naast haar rol als stikstofminister ook hier de polarisatie van dichtbij ziet, riep vorige week op tot „een brede maatschappelijke dialoog” over de wolf. „De discussie is nu gericht op angst en ophef”, constateerde ze terecht. Zeker omdat beide kampen een vermeende tegenstelling tussen stadsbewoners en plattelanders lijken aan te wakkeren. Termen als wolvensafari’s (de belangenorganisaties van veehouders) en wolvenexcursies (natuurorganisaties) geven verdere voeding aan de verhitheid.

Terwijl het debat op feiten moet zijn gebaseerd. De schade moet zeker niet worden gebagatelliseerd. Het is vreselijk om een doodgebeten of doodgeschrokken schaap aan te treffen. Maar het grootste ‘probleemdier’ in Nederland is de Anatidae Anserinae. Alleen heeft moeder gans in tegenstelling tot de boze wolf haar imago kennelijk mee. Van de 37 miljoen euro landbouwschade door fauna die vorig jaar werd toegekend, werd 19 miljoen veroorzaakt door deze vers gras etende vogel. De schade door de roek, die jonge maïsplanten eet, vertienvoudigde. De wolf, goed voor 0,13 procent van de schadevergoedingen, komt niet in de top-10 schadeveroorzakers voor.

Het aantal wolven is wel snel gegroeid. De eerste wolf vestigde zich in 2018 op de Noord-Veluwe. Dit jaar zijn er bij vier wolvenparen zeker 16 welpen geboren. Die jonge wolven gaan op zoek naar een eigen territorium, waarvoor zij makkelijk 70 kilometer per dag afleggen en zich niet aan door de mens bedachte grenzen houdt. Noch aan door de mens bedachte verschillen tussen prooi die wél en die niet opgegeten mag worden.

Wat de mens kan doen, is ‘wolfwerende’ maatregelen nemen. In sommige delen van Duitsland en Zweden zijn bijna geen incidenten meer, bleek uit onderzoek van de universiteit van Wageningen omdat daar onder meer hekken worden geplaatst.

Voor dergelijke maatregelen is provinciale subsidie beschikbaar. Veehouders zijn alleen nog niet verplicht die te nemen, willen ze in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Het is verstandig dat wel zo snel mogelijk te koppelen, voor er wordt gepraat over het verjagen of doden van de wolf. Dat mag overigens al, onder strikte voorwaarden, bij ‘probleemwolven’.

Maar wat als de populatie toeneemt? Hoeveel wolven kan Nederland aan? Daar een antwoord op vinden, is zaak. Want het is goed dat Van der Wal de lastige discussie wil voeren. Maar dat mag geen vrijblijvende uitwisseling van emoties zijn.