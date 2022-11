De vrouw die de resten van Richard III vond onder een parkeerplaats in Leicester

Drama The Lost King Regie: Stephen Frears. Met: Sally Hawkins, Steve Coogan, Harry Lloyd. Lengte: 108 min. ●●●●●

Hoe de zoektocht van Philippa Langley in The Lost King eindigt, weten kijkers op voorhand. Het was wereldnieuws: in 2012 werden de resten van Richard III, de Engelse koning die mede dankzij Shakespeares tragedie bekendstaat als een gruwelijke, gebochelde tiran, gevonden onder een parkeerplaats in Leicester.

Minder bekend, zeker buiten Engeland, is het verhaal van Langley zelf. Een alledaagse vrouw die geobsedeerd raakt door het herstellen van Richards reputatie en de drijvende kracht was achter de opgraving. Ze wees na onderzoek én ‘op gevoel’ de parkeerplaats aan waar Richard III volgens haar lag.

De makers van The Lost King (regisseur Stephen Frears, schrijvers Steve Coogan en Jeff Pope) gaven in in Philomena (2013) een zwaar verhaal, over de gruwelijke wijze waarop ongetrouwde zwangere vrouwen in het katholieke Ierland werden behandeld, enige lucht dankzij humor. Dat proberen ze hier ook. In The Lost King zien we hoe Langley lange tijd niet serieus wordt genomen door onder meer academici en archeologen, tot deze er eer of geld aan kunnen verdienen. (Of dat laatste echt zo ging, is in Groot-Brittannië punt van discussie.)

Alleen vinden de makers in The Lost King niet altijd de juiste balans tussen komedie en tragiek. Langley wordt ontwapenend kwetsbaar gespeeld door Sally Hawkins, maar krijgt van de makers ook continu een wappie-vibe mee. Haar obsessieve verlangen de eer van Richard III te herstellen, is duidelijk een compensatie voor het gegeven dat ze zelf overal over het hoofd wordt gezien. Ze vindt in hem een verwante, miskende ziel. Letterlijk: ze ziet en praat met zijn geest. Als kijker weet je niet altijd wat je aan moet met deze ontmoetingen. En snap je wel dat Langley door de – soms karikaturaal neergezette geldschieters en wetenschappers – niet serieus wordt genomen.

Geestiger zijn Langley’s mede-Richard III-fans, die zich zeer bewust lijken van hun geekiness. Ontroerend is ook de dynamiek met haar ex-echtgenoot (Steve Coogan), die met grappige oneliners strooit, maar haar altijd steunt. Het maakt The Lost King tot een onderhoudende, maar ook wat vluchtige film.

