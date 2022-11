De oorlogshobbyist groef uit ‘passie voor geschiedenis’ maar overtrad wel de wet

Met een metaaldetector in de hand struint menig oorlogshobbyist voormalige slagvelden en plekken van vliegtuigcrashes af. Gaat er wat piepen, dan mag er gegraven worden tot dertig centimeter. Wie dieper gaat, heeft toestemming nodig. Anders wordt de Erfgoedwet overtreden. Het aangetroffene is niet automatisch van de vinder.

Om die punten draaide het dinsdag voor de rechtbank in Roermond. Drie Limburgers gingen in de zomer van 2018 volgens justitie zonder oog voor de wet en „met weinig respect” op zoek naar de resten van een op 28 mei 1944 bij Meerlo (gemeente Horst aan de Maas) neergestorte Spitfire.

Dat toestel vloog een verkenningsvlucht boven Dortmund, Bochum en Duitse vliegvelden rond die steden. In het luchtruim boven Noord-Limburg kreeg Duits afweergeschut het vliegtuig van de Britse Royal Air Force te pakken. De Australische piloot Neville Clark overleefde het niet. Zijn lichaam werd destijds geborgen en begraven door de Duitsers.

Fascinatie

De plek van de crash lag vlak bij het huis van Tim W. (43). Van jongs af aan hoorde hij erover vertellen. Het droeg veel bij aan zijn fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Dat hij tijdens zijn zoektochten naar materiaal uit die tijd hier zou gaan zoeken, lag voor de hand.

Half Meerlo kwam kijken, toen W. in de zomer van 2018 de schop in de grond zette. Aanvankelijk deed W. alles zelf. Later werd hem duidelijk dat hulp noodzakelijk was: de keuze viel op collega-oorlogshobbyisten Jordy G. en Harm G. (inmiddels respectievelijk 38 en 50 jaar oud en onderling geen familie). Een pomp hielp om de moerassige plek droog te houden. Een graafmachine van Harm G. verwijderde laag voor laag de grond. Uiteindelijk was een ladder nodig om in de kuil te kunnen afdalen. De spullen bewaarden ze thuis.

Justitie ging zich pas veel later met de zaak bemoeien, toen het verhaal zich via de ‘dorpstamtam’ verspreidde en het een professioneel archeoloog ter ore kwam. Die meldde zich bij de autoriteiten. Tijdens het onderzoek maakte justitie ook nog gebruik van een pseudokoper, die een deal wist te sluiten met Jordy G. om de opgegraven spullen over te kopen.

Officier van justitie Georges van den Eshof benadrukt dinsdag ter zitting dat het Openbaar Ministerie het heus niet gemunt heeft op „elke amateur-archeoloog met een detector”. Maar in zaak-Meerlo is alleen al vanwege graven zonder toestemming sprake van een delict. Bovendien is er sprake van „diefstal in vereniging”, want de resten van de Spitfire blijven ook in Nederlandse bodem eigendom van de Britten.

Van den Eshof eist een werkstraf van honderd uur voor Tim W. en Harm G. In het geval van Jordy G. is dat 120 uur, omdat bij hem tijdens een huiszoeking behoorlijk wat munitie werd aangetroffen. Deels onbruikbaar of verroest, maar in een flink aantal gevallen nog zo gevaarlijk dat de Explosieven Opruimingsdienst ze nog dezelfde dag tot ontploffing bracht.

Jordy G. zat bovendien nog in zijn proeftijd na een vuurwerkdelict. Daarvoor was destijds een celstraf van zes maanden geëist als hij opnieuw strafrechtelijk in de fout zou gaan. Het OM eist in plaats daarvan ook nog een werkstraf van 180 uur, om zijn leven niet te zeer overhoop te gooien. Jordy G. heeft een relatie en vast werk in het bodemonderzoek. Die extra uren zouden nog bovenop een veroordeling voor het opgraven en het toe-eigenen van materiaal komen.

Passie voor geschiedenis

W.’s advocaat Judith Serrarens noemde de eis „niet onredelijk, maar wel wat aan de hoge kant”. Ze benadrukte dat haar cliënt vooral handelde „vanuit een passie voor geschiedenis”. De gevonden spullen van en uit het vliegtuig, vooral bij W. aangetroffen, zouden bestemd zijn voor een museum. Maar daarvan was het door corona niet gekomen.

De advocaat van de andere twee verdachten, Fabiënne Belt, bepleitte vrijspraak. Haar cliënten zouden maar een bescheiden rol bij de opgraving hebben gehad, en waren ervan uitgegaan dat er officiële toestemming was. En ze zouden van het gevondene maar een paar waardeloze zaken hebben gekregen.

De waardevolle vondsten die het trio in Meerlo deed, zijn na inbeslagname door het OM overgedragen aan het Oorlogsmuseum Overloon. De rechtbank doet 29 november uitspraak.