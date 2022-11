De makers van ‘Dark’ zijn terug met een razendspannende puzzelserie

Het gaat in ieder geval niet weer over tijdreizen. Dat willen Jantje Friese en Baran bo Odar wel verklappen. Dat thema heeft het scenaristen-regisseursechtpaar immers al uitgebreid binnenstebuiten gekeerd in hun inmiddels drie seizoenen tellende bovennatuurlijke serie Dark (2017), waarmee ze de eerste grote Duitstalige Netflix-serie op hun naam schreven. Maar waar 1899 dan wel over gaat? Er vinden vreemde tijdsprongen plaats, en soms vraag je je af wat waar en is wat niet.

De Duitse perspersoon die het interview heeft geregeld, vraagt bezorgd of ik de spoilerlijst wel heb ontvangen – alle dingen waarvan je als journalist gevraagd wordt niet over te schrijven. Ik zeg van niet, maar beloof elegant om de spoilers heen te laveren door niet over de plot te praten, maar alleen over de thema’s die in de eerste aflevering worden aangereikt. En dat zijn er nogal wat. Na zes van de acht afleveringen te hebben gezien, zijn er nog een hoop raadsels die de razendspannende serie iets maken om niet alleen te bingen, maar ook nog eens rustig opnieuw te kijken om alle lagen mee te krijgen.

Baran bo Odar: „Zonder te spoileren, kunnen we wel zeggen dat onze grootste interesse dit keer uitging naar de structuur van het menselijk brein. De belangrijkste clou zit al meteen in de eerste minuut als Maura, een van de hoofdpersonen, uit een gedicht van Emily Dickinson citeert: ‘Het Brein – is dieper dan de zee’.”

Die zee is overal. We bevinden ons aan boord van een oceaanstomer die van de oude (Europa) naar de nieuwe wereld (Verenigde Staten) vaart. Een bonte groep personages, van Duits tot Chinees, van Deens tot Portugees, waarvan ieder in zijn eigen taalt converseert (wat op de set nogal een logistieke uitdaging was) en droomt van een beter leven aan de andere kant van het water. Met de toekomst op de horizon hebben ze ook allemaal een leven dat ze achterlaten. Geheimen, schuldgevoelens; je kunt het ook zonder meer te weten zo wel invullen. „Op het eerste gezicht is 1899 een serie over immigratie”, zegt het makersduo.

„Onze fantasie werd in werking gezet door een vintage foto van een man in zijn ondergoed op het dek van een schip met een bebloede hamer in zijn hand. Wie was hij? Waarom had hij die hamer in zijn hand?” Friese: „Dat is hoe wij te werk gaan. We hebben een beeld of een idee en een hoogfilosofisch concept met wetenschappelijke vragen, en dan nemen we een diepe duik in onze research en proberen we alles wat er over het onderwerp te vinden is te begrijpen.”

Scène uit de serie 1899. Foto Netflix Scène uit de serie 1899. Foto Netflix

Grensverleggend onderzoek

Ik vertel ze dat ik ook wat research heb gedaan: een simpele Google-zoektocht naar wat er in 1899 allemaal aan de hand was in de wereld, en dat het eerste dat ik tegenkwam was dat 1899 het jaar was waarin Sigmund Freuds Droomduiding werd gepubliceerd. Zie ik ze via het Zoom-scherm glimlachen? We bevinden ons nog op veilig terrein, want in de eerste minuten van de eerste aflevering hebben we Maura niet alleen dat gedicht horen voordragen, maar hebben we haar ook ‘wakker’ zien schrikken (uit een droom, een herinnering, iets anders?) en horen schreeuwen dat ze niet gek is. Friese: „Je zit op een goed spoor, maar het is niet helemaal correct. Het einde van de negentiende eeuw was een interessante periode waarin er allerlei ontdekkingen werden gedaan op het gebied van psychologie en neurowetenschappen. De mens bevond zich op de grens van een oude en een nieuwe wereld.

Een andere clou is de jarenzeventigmuziek die aan het einde van elke aflevering te horen is. Opnieuw een periode waarin grensverleggend onderzoek werd gedaan.” Aan het einde van de eerste aflevering is dat ‘White Rabbit’ van Jefferson Airplane, de beroemde trippy Alice in Wonderland-song, maar dat nummer is zo vaak gebruikt – van The Matrix tot Stranger Things – dat dat eerder een teaser dan een spoiler is.

Friese: „Toen Christopher Nolan zijn droomfilm Inception had gemaakt, vertelde hij in een interview dat hij gefascineerd was door het feit dat je in je dromen zowel de schepper van je eigen droomwereld als de ontvanger bent, de toeschouwer van je eigen droom. Dat vind ik ook reuze interessant. Je bent de schrijver van een verhaal terwijl je het tegelijkertijd aan het lezen bent.”

Een ander belangrijk motief dat de kijker ook snel door zal hebben, is de ‘architectuur’ van de serie. De afleveringen volgen allemaal een bepaald patroon, met terugkerende elementen die als plotmotortjes, of draaipunten functioneren. En behalve belangrijke aanwijzingen als de naam van het schip Prometheus, dat al snel een stuurloos ‘tweelingschip’ met de naam Kerberos tegenkomt, is er ook van alles met de ‘architectuur’ van het schip aan de hand. Friese: „Bij alles wat we maken, proberen we het verhaal via zo veel mogelijk filmische middelen te vertellen. Niet alleen informatie overbrengen via dialoog, maar ook via locaties, licht en camerabewegingen thematisch samen te brengen, zodat de serie als een levend, ademend ding kan voelen. De ‘architectuur’ van 1899 heeft overeenkomsten met iets wat aan het einde van de achtste aflevering duidelijk wordt.”

Bo Odar: „We zijn enorm gefascineerd door het feit dat alles wat we waarnemen, alle pijn, alle emoties, ergens in ons hoofd gebeurt. En hoewel we nog steeds een lichaam nodig hebben, is dat op een of andere manier ook een voertuig van onze waarneming. Ik geloof weliswaar dat het lichaam ook een brein op zichzelf is. Voor Dark stuitten we op een gegeven moment op research die aantoonde dat als je dorst hebt, je arm sneller naar een glas water toe beweegt dan dat die informatie in je hersenen aankomt. 1899 heeft zeker te maken met waar je hersenen allemaal toe in staat zijn. Of niet.”

Fantasy 1899. Van: Jantje Friese en Baran bo Odar. Met: Emily Beecham, Andreas Pietschmann, Aneurin Barnard e.a. 8 afleveringen. Vanaf woensdag 17 november, Netflix. ●●●●●