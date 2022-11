CBS: Werkloosheid onder migranten in 2021 toegenomen

De werkloosheid onder migranten is in 2021 toegenomen, terwijl de werkloosheid onder de gehele Nederlandse beroepsbevolking terugliep na de coronapandemie. Dat is een van de conclusies uit de jaarlijkse Rapportage Integratie en Samenleven van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die woensdag werd gepubliceerd. Het zijn vooral jonge migranten, tussen de 15 en 25 jaar, die vorig jaar geen baan hadden.

Hoewel het aantal werkloze migranten in de afgelopen jaren afnam van meer dan 13 procent in 2013 tot 7 procent in 2019, is het in coronatijd weer gestegen en niet meer hersteld: naar 7,4 procent in 2020 en 7,9 procent in 2021. Onder migranten van de tweede generatie, die zelf in Nederland geboren zijn, maar een of twee ouders hebben die in het buitenland geboren zijn, is de werkloosheid wel sterk gedaald: van 8,1 procent in 2020 naar 6,2 procent in 2021.

Wel neemt het opleidingsniveau van jonge migranten toe. Het aantal dat in de derde klas van de middelbare school lessen van havo- of vwo-niveau volgt, is gestegen van ruim 22 procent in 2011 naar bijna 35 procent in 2021. Zo neemt het verschil met het landelijke gemiddelde van 50 procent dat havo of vwo doet steeds verder af.

Het CBS concludeert ook dat mensen met een Turkse of Marokkaanse herkomst bovengemiddeld vaak contact hebben met hun buren, familie en vrienden. Voornamelijk de tweede generatie Turkse en Marokkaanse migranten verleent vaker dan mensen van Nederlandse herkomst informele hulp aan anderen.