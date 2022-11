Khadija Arib is „voor de leeuwen geflikkerd”. Barbara Kathmann van de PvdA draait met haar vinger een rondje in de lucht, om het groepje Tweede Kamerleden aan te duiden dat om haar heen zit. „Dat kan”, zegt ze, „ons allemáál gebeuren.” Eva van Esch van de Partij voor de Dieren knikt, ze kijkt bezorgd.

Dinsdagmiddag, 1 november. Dit is de vergadering die de griffier van de Tweede Kamer, Simone Roos, in haar ontslagbrief van afgelopen vrijdag „de meest onthutsende bijeenkomst” van haar lange loopbaan noemde. In het zaaltje zitten Kamerleden die lid zijn van de ‘commissie voor de werkwijze’ in de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Vera Bergkamp komt hun vertellen over het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van PvdA’er Arib tegen werknemers van de Tweede Kamer. Er zijn klachten over „machtsmisbruik” en een „schrikbewind” in de tijd dat Arib Kamervoorzitter was.

De bodes hebben koffie ingeschonken en water klaargezet. Iemand van de dienst verslag en redactie houdt bij wat er wordt gezegd. Twee medewerkers van de griffie, ook Simone Roos, zitten naast Bergkamp. En je zou kunnen denken: deze vergadering gaat over hén. Maar zo is het niet. Er zijn wel Kamerleden die beginnen over de bescherming van de werknemers. Kathmann noemt hen ook. Maar als ze zegt dat er een „onveilige situatie” is ontstaan, bedoelt ze: voor de Kamerleden. Arib is volgens haar „publiekelijk kapotgemaakt”.

Eva van Esch blijft knikken, Kathmann krijgt ook steun van anderen. Wat die middag opvalt: alleen Liane den Haan – ex-50Plus, nu leider van haar partij Goud – neemt het met veel nadruk op voor de werknemers. „Het is van het allergrootste belang”, zegt ze, „dat zíj worden beschermd.”

In haar werkkamer, net voordat vrijdag Roos en vier anderen uit de ambtelijke top ontslag nemen, zegt Den Haan: „Wij lijken hier niets anders te kunnen doen dan dingen politiek maken en op onszelf betrekken.” Ambtenaren waren haar na de vergadering komen bedanken. „Tientallen.” Ze waren „ontdaan” geweest. Den Haan zegt ook dat ze geen oordeel heeft over Arib. En dat je als leidinggevende medewerkers boos kunt maken. Ze is zelf bestuurder geweest bij ouderenbond ANBO. „Er waren vrijwilligers die mij een bitch noemden of mevrouw Poetin. Maar als er klachten tegen je komen, moet je meewerken aan een onderzoek.”

Goud is een partij voor ouderen, veel kiezers zal Den Haan niet trekken met haar optreden. Ze haalt haar schouders op. „Het is hier soms net een schoolplein. Daar had ik vroeger al de neiging om het op te nemen voor de zwakste.”

Deze woensdag komt de commissie voor de werkwijze weer bij elkaar. Maar zonder Simone Roos. Die vindt dat ze haar werk niet meer „naar eer en geweten en veilig” kan doen. „Afschuwelijk”, zegt Liane den Haan. „Ze heeft wel gelijk.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.