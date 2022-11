‘All That Breathes’: sierlijke roofvogels die afval eten door vervuiling

Wie redt wie vraagt Nadeem zich af: redden wij de vogels of redden de vogels ons? Nadeem en zijn broer Saud verzorgen in de kelder van hun huis in het overbevolkte Delhi vele gewonde vogels, met name de zwarte wouw. Vervolgens mogen ze bovenop het dak in open kooien aansterken.

De zachtaardige broers zijn moslim en voor hen heeft de wouw ook een spirituele betekenis, ze eten je moeilijkheden weg. Ook letterlijk. Een fraaie scène toont de zwarte wouwen op een immense vuilnisbelt terwijl de broers discussiëren hoeveel gram afval per dag de sierlijke roofvogels opeten. Erg handig in een land dat tot de zwaarst vervuilde ter wereld behoort. De luchtvervuiling is enorm, overal ligt zwerfafval, de vogels hebben vreemde ziektes en zingen in een hogere toon om zich verstaanbaar te maken boven het stadslawaai.

Het bijzonder filmische All That Breathes, met delicaat golvende synthesizerscore en fraaie shots van onverstoorbare dieren in een onverschillige stedelijke omgeving, toont de toenemende moedeloosheid van Nadeem, Saud en hun vrijwilliger Salik. Hun geduldige reddingswerk is een pleister op de stinkende wond, bovendien hebben ze geldproblemen. Het vlees dat zij de wouwen en andere geredde vogels voeren is duur.

Ondertussen sijpelt de maatschappelijke werkelijkheid van een leven als moslim in het overwegend Hindoestaanse India door. Wat eerst nog verontrustende nieuwsberichtjes op radio en tv zijn, komt opeens heel dichtbij. De religieuze protesten die gepaard gaan met toenemend geweld en vernielingen komen tot in de wijk waar de broers met hun familie wonen. Toch is het hartverwarmende All That Breathes niet deprimerend: de diepgevoelde empathie die de broers voor alles wat ademt voelen, werkt aanstekelijk.

Documentaire All That Breathes Regie: Shaunak Sen. Met Salik Rehman, Mohammad Saud, Nadeem Shehzad. Lengte: 94 min. ●●●●●

