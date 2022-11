51 miljoen dollar: recordbedrag voor schilderij Piet Modriaan

Nooit eerder werd er zo veel betaald voor het werk van Piet Mondriaan: op een veiling in New York heeft een schilderij van de Nederlandse kunstenaar maandag (1872-1944) een recordbedrag van 51 miljoen dollar (zo’n 49 miljoen euro) opgebracht. Het gaat om Compositie II, een van Mondriaans herkenbaarste en beroemdste werken.

Het doek uit 1930 wordt gezien als een bijzonder werk omdat het karakteristiek is voor Mondriaans oeuvre. Hij schilderde ongeveer 120 vergelijkbare schilderijen waarin het doek overheerst wordt door een grid van zwarte lijnen met verschillende kleurvlakken in rood, blauw en geel. In oktober werd de recordopbrengst voor het werk door veilinghuis Sotheby’s al verwacht. Een soortgelijk werk van de Nederlander bracht in 2015 bij een ander veilighuis al 50,6 miljoen dollar (inclusief veilingkosten) op.

In 1983 werd het doek voor het laatst geveild bij veilinghuis Chritie’s London. Toen bracht het nog ruim 2 miljoen dollar op, destijds een record voor een Mondriaan. Via Japan en New York kwam het bij een Londense verzamelaar terecht, die het werk sinds 2004 in zijn bezit had. Compositie II is verkocht aan een anonieme Aziatische verzamelaar, meldt persbureau ANP.