Als het nodig is, moet je in verzet komen, vond Engelandvaarder Rudi Hemmes

De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden, dat was de missie van Engelandvaarder Rudi Hemmes. Als het nodig is, dan moet je in verzet komen, was zijn boodschap. Tot op hoge leeftijd ging Hemmes langs bij scholen om te vertellen over de oorlog. De parate kennis van leerlingen liet meer en meer te wensen over, merkte hij. „Ik wil niet meteen roepen dat het allemaal schandalig is, maar het lijkt me belangrijk als jongeren kennis nemen van ons verhaal”, zei hij in 2018 tegen NRC Handelsblad. „Misschien komen ze ooit voor eenzelfde soort keuze te staan als wij.”

Rudi Hemmes overleed zondag 13 november in zijn woonplaats Den Haag op 99-jarige leeftijd. De keuze die zijn leven bepaalde, maakte hij in mei 1943. Zijn verzet tegen de Duitse bezetter had zich tot dat moment beperkt tot het saboteren van auto’s door suiker in de benzinetank te strooien. Nu, na zijn eindexamen, besloot hij om samen met een vriend naar Engeland te vluchten en de wapens ter hand te nemen.

Het duo had geen boot en moest daarom over land reizen, via het neutrale Spanje. Hemmes was zijn hele leven nog niet verder geweest dan de Veluwe en had geen idee hoe hij op het Iberisch schiereiland moest komen. Een kameraad van zijn voetbalclub H.B.S. woonde in Parijs en bood uitkomst. Hij zorgde ervoor dat de Engelandvaarders in februari 1944 de Pyreneeën over kwamen. Via een verblijf in een Spaanse gevangenis en de Portugese hoofdstad Lissabon ging de reis naar Londen, waar Hemmes in oktober arriveerde.

Verenigd Koninkrijk

Hij ging daar als soldaat bij de Prinses Irene Brigade, een eenheid van het Nederlandse leger die bestond uit mannen van over de hele wereld die erin geslaagd waren het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De brigade landde in augustus 1944 in Normandië en vocht zich in de maanden erna een weg door West-Europa. Hemmes bleef tot eind 1944 bij zijn eenheid, die op dat moment in Zeeland lag. Hij werd naar Engeland gestuurd voor een officiersopleiding.

Hemmes’ inspanningen zijn ook buiten het leger niet onopgemerkt gebleven. Zo werd hij in 2019 nog genoemd in de Troonrede.

Na de oorlog bleef Hemmes in het leger en klom op tot de rang van generaal-majoor bij de Koninklijke Luchtmacht. Daarnaast was hij zeer actief in de gemeenschap van veteranen. Hemmes was voorzitter van de Stichting Genootschap Engelandvaarders, de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 en de Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.

De reputatie van zijn kameraden verdedigde Hemmes als een leeuw, zoals historicus Loe de Jong mocht ontdekken. Die had zich in de media en in zijn Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog geringschattend uitgelaten over het optreden van de Prinses Irene Brigade. De verliezen van deze eenheid stelden eigenlijk maar weinig voor, concludeerde De Jong. „Een ongehoorde schande, een ongehoorde schande”, noemde Hemmes de opmerking in 1994 in een tv-programma. „Het aantal gesneuvelden is een direct gevolg van de voortreffelijke opleiding in Engeland”, meende hij.

‘Een groot verlies’

Ook na de oorlog bleef Hemmes nauw verbonden met ‘zijn’ eenheid, inmiddels omgedoopt tot het ‘17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene’. Op zijn website laat het bataljon weten dat hij „hét boegbeeld” was. „Het overlijden van Rudi is dan ook een groot verlies, dat in alle generaties gevoeld zal worden.”

Rudi Hemmes’ inspanningen zijn ook buiten het leger niet onopgemerkt gebleven. Prinsjesdag 2019 beleefde hij aan de zijde van prinses Beatrix. Vanuit haar raam zwaaiden ze naar de passerende processie. Koning Willem-Alexander noemde Hemmes in de Troonrede van dat jaar een held, „die met gevaar voor eigen leven een keuze voor de toekomst van ons land maakte en nu, 75 jaar later, is het nog altijd de toekomst die hem drijft. Dat is niet alleen inspirerend, het is een opdracht aan ons allen”.