Xi en Biden willen nucleair conflict in Oekraïne voorkomen, Taiwan ‘rode lijn’

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden hebben maandag drie uur lang met elkaar gesproken op het Indonesische eiland Bali, voorafgaand aan de G20-top die daar dinsdag en woensdag plaatsvindt. De leiders van beide grootmachten spraken onder meer over de status van Taiwan, de oorlog in Oekraïne en de nucleaire dreiging die met dat conflict samenhangt. Het was de eerste keer in Bidens presidentschap dat hij Xi fysiek trof.

De leiders zijn het eens dat een nucleaire oorlog koste wat kost voorkomen moet worden, melden internationale persbureaus. Volgens het Witte Huis onderstreepten beide landen „hun verzet tegen (de dreiging van) het gebruik van kernwapens in Oekraïne”.

Taiwan vormde de meest netelige kwestie van de topontmoeting. De eilandstaat is volgens Xi de voornaamste „rode lijn die niet mag worden overschreden” in de bilaterale betrekkingen tussen beide landen, meldt het Chinese persbureau Xinhua. Xi beschouwt Taiwan als het laatste stukje China dat nog herenigd moet worden met het moederland, indien nodig met geweld. Biden gaf in de eerste twee jaar van zijn presidentschap regelmatig aan dat de VS Taiwan zullen verdedigen als China zou aanvallen.