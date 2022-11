Wat als een kind een nieuwe partner niet accepteert? Tien opvoedvragen over scheidingen

Van de echtparen die in 2021 uit elkaar gingen, had iets meer dan de helft één of meer kinderen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Niet gek dus dat dit onderwerp in de rubriek Opgevoed, waarin Annemiek Leclaire vragen van lezers voorlegt aan deskundigen, vaak aan bod komt. NRC selecteerde tien vragen die gaan over opvoeden na een scheiding. Van hoe je omgaat met ‘bonuskinderen’ tot of het erg is om een andere opvoedstijl te hanteren dan je ex-partner.

1 Hoe houd je het gezellig als pubers geen zin hebben in de verplichte logeerpartijen?

Een ‘bonusmoeder’ heeft het gevoel dat ze tussen twee partijen inzit. De puberkinderen van haar partner zijn af en toe een weekend bij hen thuis, tegen de zin van de jongens. De kinderen trekken zich terug op hun kamers of achter hun mobiel. Haar partner probeert met maatregelen samenzijn af te dwingen, maar dat werkt averechts.

In dit soort situaties kan het helpen om met elkaar om tafel te gaan en over ieders gevoelens te praten. In deze aflevering van Opgevoed leggen experts uit hoe je het gesprek aangaat.

2 Is het erg als gescheiden ouders verschillende opvoedtechnieken hanteren?

Een lezer met kinderen van 6 en 10 heeft het idee dat de kinderen bij haar thuis compenseren voor het strenge regime bij hun vader door te zeuren en veel te eisen. Hoe ga je om met opvoedstijlen die uit elkaar lopen?

Na een scheiding is het vaak even zoeken naar een eigen manier van opvoeden. Verschillende stijlen zijn voor kinderen niet per definitie slecht. Deskundigen leggen uit hoe je je eigen opvoedstijl ontwikkelt en de wensen van kinderen daarin meeneemt.

3 Kun je een stiefouder vragen jouw kind anders te behandelen?

Kun je een stiefouder vragen zachtaardiger te zijn tegen jouw kind, terwijl hij zijn eigen kinderen met harde hand opvoedt? Dat vraagt een vader met een licht autistische zoon zich af, omdat de jongen soms overstuur thuiskomt door het harde optreden van zijn stiefvader.

Het is aan de moeder van het kind om de partner hierop aan te spreken, vinden geraadpleegde experts. Maar als die communicatie stroef verloopt, is er ook nog een andere oplossing.

4 Wat als een kind besluit om minder vaak langs te komen?

Tijdens een scheiding wordt vaak een verdeling gemaakt van de tijd die kinderen bij beide ouders doorbrengen. Wat als een kind op latere leeftijd aangeeft minder vaak bij een van de ouders te willen langskomen?

Een lezer vraagt zich in deze Opgevoed-aflevering af of hij zijn dochter aan hun vaste schema moet houden of dat het beter is haar wens om losse afspraken te maken te accepteren.

5 Kun je de kinderen laten blijken dat je boos bent op je ex?

Nadat hij iets vervelends ontdekte over zijn ex vindt deze vader het moeilijk om vrolijk en ontspannen te doen tijdens de overdracht van de kinderen. Dat merken zijn dochters van 10 en 12. Kan hij zijn boosheid over hun moeder met de kinderen delen?

Ingewikkelde dingen horen bij het leven, ook voor kinderen. Klinisch psycholoog Liesbeth Groenhuijsen ziet het bespreken van gevoelens als een pedagogische kans. Maar het is belangrijk om daarbij rekening te houden met een aantal zaken.

6 Hoe ga je om met een kind dat een nieuwe partner niet accepteert?

Een gescheiden vader wil zijn nieuwe partner meer betrekken bij zijn leven en kinderen. Maar zijn jongste zoon moet niets van de vrouw hebben.

Wil niet te snel té veel, adviseert orthopedagoog Zoë Rejaän. En kijk stapje voor stapje wat de zoon aankan.

7 Wat is de rol van grootouders na een scheiding?

Een lezer zou haar kleinkinderen graag willen stimuleren om te praten over de scheiding van hun ouders. Ze wil weten wat er in de kinderen omgaat en hoe ze de situatie ervaren. Kan ze hen daartoe aansporen, of is het beter om af te wachten tot ze zelf met verhalen komen?

Klinisch psycholoog Liesbeth Groenhuijsen en orthopedagoog Ria Balm geven advies over wat grootouders wél en juist niet moeten doen in zo’n situatie.

8 Moet je gezinsdingen blijven doen met je ex?

Gezamenlijk kinderverjaardagen vieren of af en toe met elkaar eten. Er zijn koppels die na een scheiding, omwille van de kinderen, gezamenlijk dingen blijven ondernemen. Is dit goed voor de kinderen, of rijt het de wond van de scheiding juist steeds weer open, vraagt een lezer.

Dat ligt eraan hoe vers de scheiding is en hoe ouders zich tegenover elkaar gedragen, zeggen experts in deze aflevering van Opgevoed.

9 Wat doe je als kinderen geen huiswerk maken bij een ex-partner?

Bij een gescheiden lezer thuis heerst een streng regime wat het huiswerk van haar zoons betreft. Bij hun vader gaan ze liever gamen, met slechte cijfers tot gevolg. Hoe ga je hiermee om?

Volgens de experts uit deze Opgevoed-aflevering kan de moeder invloed uitoefenen op de situatie door het coachen van haar zoons.

10 Kun je in je eentje net zo goed opvoeden als met z’n tweeën?

Een gescheiden lezer heeft in haar eentje de zorg over haar twee kinderen. Ze moet veel ballen hoog houden en is daardoor voor haar gevoel weleens ongeduldig of juist te toegeeflijk. Ze twijfelt: kun je in je eentje net zo goed opvoeden als met z’n tweeën?

Dat een ouder er (grotendeels) alleen voor staat, betekent niet dat kinderen slechter af zijn, zegt opvoedfilosoof Stijn Sieckelinck.