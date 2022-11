Vuilstortplaatsen als superuitstoters van methaan

Lekkende olie- en gasinstallaties en kolenmijnen, maar ook vuilnisbelten. Dat blijken wereldwijd de grootste puntbronnen (bronnen geconcentreerd op één locatie) van het broeikasgas methaan. Nederlandse wetenschappers hebben die bronnen voor het jaar 2021 in kaart gebracht, op basis van metingen met het satellietinstrument Tropomi, dat concentraties van luchtvervuilende stoffen zoals methaan, ozon en fijnstof bepaalt. De kaart is afgelopen weekend gepresenteerd tijdens de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh, vertelt mede-opsteller Ilse Aben. Ze is senior onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek (SRON) en bijzonder hoogleraar satelliet remote sensing van de atmosfeer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De bevindingen moeten nog gepubliceerd worden in een wetenschappelijk tijdschrift, maar over onderdelen – zoals de methaanuitstoot van vuilstortplaatsen in Delhi, Mumbai, Lahore en Buenos Aires – hebben de onderzoekers al eerder gepubliceerd.

Zaten er verrassingen tussen de uitstoters?

„Het heeft me vooral verrast hoeveel van die grote uitstoters er zijn. Daar hadden we van te voren geen idee van”, zegt Aben.

Het klinkt als slecht nieuws.

„Ja. Maar tegelijk biedt het een gouden kans om snel grote stappen te maken met het terugdringen van de methaanuitstoot.”

Veel van de grote uitstoters zitten in Azië

Een jaar geleden, tijdens de klimaattop in Glasgow, sloten bijna honderd landen een overeenkomst (de Global Methane Pledge) om in 2030 de wereldwijde uitstoot van methaan met 30 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 2020. Methaan is na CO 2 het belangrijkste broeikasgas. Inmiddels hebben 130 landen zich aangesloten bij het initiatief.

Daarnaast werd in Glasgow een initiatief gelanceerd dat metingen van en rapportages over methaan gaat verbeteren. En deze maandag kondigden de VN de start van een alarmsysteem aan, dat overheden en bedrijven waarschuwt als er grote methaanbronnen worden ontdekt.

De initiatieven richten zich veelal op de olie- en gassector. Is dat terecht?

„Vuilstorten blijken ook een belangrijke bron van methaan, maar het is een stuk complexer om die aan te pakken dan de lekken die we in de olie- en gassector zien. Zo zijn er in het westen van Turkmenistan, maar ook in landen als Algerije, olievelden waar aardgas mee naar boven komt. Dat wordt normaal afgefakkeld, maar dat blijkt niet altijd te gebeuren.”

Waarom niet?

„Daar kunnen we alleen naar speculeren. Misschien is er iets stuk aan de installatie. Het kan ook zijn dat de vlam is uitgegaan zonder dat het opgemerkt of opgelost is.”

Bij affakkelen zet je methaan om in CO 2 . Is dat niet net zo erg?

„Vanuit klimaatoogpunt heb je liever CO 2 dan methaan, want methaan is een veel sterker broeikasgas. Maar het beste is natuurlijk om ze allebei niet de lucht in te laten gaan, en het gas op te vangen.”

Is het met Tropomi vast te stellen of de bron van methaan een vuilnisbelt of lekkende gasinstallatie is?

„Dat is in de meeste gevallen lastig. Daarvoor moet je verder inzoomen. Wij geven onze data door aan het Canadese GHGSat. Daar kunnen ze inzoomen op een bron, met een resolutie van 25 bij 25 meter en dan zie je exact wat er staat te lekken.”

Welk aandeel hebben de nu in kaart gebrachte superuitstoters op de totale, wereldwijde uitstoot van methaan door de mens?

„Daar rekenen we nog aan.”

Is dit de definitieve kaart?

„Nee, van sommige bronnen moeten we nog vaststellen waar het precies om gaat. We hebben net een speciale kaart gemaakt met ruim honderd vuilnisbelten wereldwijd die behoorlijk wat methaan uitstoten.”

In Nederland hebben jullie geen methaansuperuitstoters gevonden.

„Nee, maar dat zegt niks over hoeveel methaan Nederland uitstoot. We hebben ons tot nog toe gericht op die superuitstoters omdat die het laag hangend fruit vormen als je de methaanuitstoot wilt reduceren. De uitstoot van Nederland komt voornamelijk door de veeteelt, en dat is een meer uitgestrekte bron.”